Ranieri senza parole dopo Como-Roma: decisione già presa e sentenza arrivata. Ecco cosa sta succedendo prima della sfida di Coppa Italia con la Sampdoria.

La Roma è in un momento delicato. Dopo la sconfitta arrivata ieri con il Como, che ha evidenziato le fragilità difensive della squadra e una mancanza di incisività sotto porta, l’ambiente giallorosso è tornato a interrogarsi sulla direzione intrapresa dalla squadra. La prestazione opaca non solo ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma ha anche messo in evidenza alcune problematiche tattiche, con un centrocampo spesso schiacciato e poco dinamico. La pressione si fa sentire, soprattutto in un campionato in cui i margini di errore si assottigliano rapidamente.

L’obiettivo di Ranieri resta quello di rilanciare il gruppo, ora nuovamente vicinissimo alla zona retrocessione e nel pieno di un mese di dicembre che, come ammesso dallo stesso tecnico, potrebbe essere profondamente indicativo da tanti punti di vista.

Ranieri ancora in silenzio dopo Como-Roma: niente conferenza stampa prima della Sampdoria

L’attenzione, dopo Como, si sposta ora sulla sfida di giovedì contro la Sampdoria, in cui la Roma non potrà permettersi ulteriori passi falsi. Dall’altra parte, i blucerchiati si presenteranno all’Olimpico con una strategia chiara: compattare le linee e sfruttare le ripartenze. Claudio Ranieri, intanto, ha scelto di non tenere una conferenza stampa alla vigilia della partita, preferendo concentrarsi sull’ultima rifinitura in programma domani mattina. Una scelta che conferma il carattere pragmatico dell’allenatore romano, focalizzato sul lavoro sul campo piuttosto che sugli interventi mediatici.

L’allenamento mattutino di domani servirà a Ranieri per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici. Con la Sampdoria che occupa una posizione di classifica complicata, il tecnico sembra intenzionato a giocarsi tutte le carte per portare a casa un risultato positivo, consapevole delle difficoltà che il match rappresenta.

Per la Roma, la partita contro la Sampdoria rappresenta un’occasione per ritrovare fiducia e continuità, indispensabili per mantenere vive le ambizioni stagionali, soprattutto in quel percorso di Coppa Italia che parrebbe per ora l’unico davvero percorribile in una stagione fin qui a dir poco disastrosa.