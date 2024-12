Addio Juventus: “big” sacrificato per pagare la clausola

Addio Juventus. Gennaio è un mese quanto mai decisivo per la Juventus e Cristiano Giuntoli. Vietato sbagliare le scelte per Thiago Motta.

La Coppa Italia come ancora di salvezza. E’ l’ultimo trofeo entrato nel JMuseum e portava in calce la firma di Massimiliano Allegri. La Coppa Italia da onorare al meglio, cercando di evitare un tracollo che avrebbe conseguenze inimmaginabili.

Conseguenze alle quali nemmeno l’ormai prossimo mercato invernale potrebbe porre rimedio. Già, la sessione di mercato di gennaio. Bramata e temuta come non mai da Cristiano Giuntoli. La stagione ha evidenziato lacune non tutte prevedibili in estate e gli infortuni a catena hanno fatto il resto. La nuova Juventus targata Giuntoli-Motta, nata nell’estate 2024, dovrà proseguire ancora il suo cammino di crescita. Non basterà gennaio e forse nemmeno la prossima sessione estiva. Occorre, però, iniziare a bloccare i possibili grandi obiettivi prima che ci arrivino altri. In tal senso teamtalk.com ha lanciato un allarme per la società bianconera.

Addio Juventus. Nico Williams ha scelto i Red Devils

Il mercato italiano attende la Juventus, quello europeo il Manchester United. I Red Devils hanno voglia di ritornare vincenti, come la loro leggenda insegna. Le difficoltà, di vario genere, che stanno affiggendo gli odiati cugini del City, appaiono come linfa vitale per le ambizioni della formazione guidata da Ruben Amorim.

Ed il nuovo tecnico del Manchester United ha già effettuato una scelta precisa in vista dell’immediato futuro: via Marcus Rashford, dentro Nico Williams. Via il 27enne attaccante della nazionale inglese, dentro il 22enne fuoriclasse spagnolo dell’Athletic Bilbao. A quanto pare lo stesso azionista di minoranza dei Red Devils, Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco del Regno Unito, ha già comunicato al giocatore la volontà del club di cederlo. 58 milioni di euro. Questo l’importo della clausola rescissoria di Nico Williams ma per il Manchester United non sarà facile arrivare allo spagnolo. Neppure con la cessione di Marcus Rashford per ‘fare cassa’. Sul talento dell’Athletic Bilbao c’è infatti anche la Juventus ma, soprattutto, vi sono il PSG ed il Barcellona che da tempo sogna la coppia d’oro spagnola Yamal–Williams.