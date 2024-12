Dalla Roma al Milan: esonero Fonseca e nuova ribaltone

Una stagione indubbiamente sorprendente si prepara a riservare a tifosi e appassionati un’altra sequela di movimenti inaspettati

La massima lega italiana sta indubbiamente vivendo una stagione particolarmente positiva sotto diversi punti vista, come l’attuale classifica ci mostra con evidenza. La lotta per lo scudetto è senza dubbio alcuno una delle più avvincenti degli ultimi due decenni, con un numero sorprendente di squadre candidate non soltanto a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione, ma anche per infastidire piuttosto concretamente la scalata della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi verso il secondo scudetto consecutivo.

Le ultime giornate disputate, difatti, hanno definitivamente confermato il considerevole incremento della qualità media non soltanto dei club più blasonati, ma anche delle medio-piccole, da cui sostanzialmente ogni weekend giungono delle piacevoli sorprese.

Basti pensare alla sontuosa prestazione compiuta dal Como di Nico Paz nel corso della sfida con la Roma di Claudio Ranieri, durante la quale, in particolare nel secondo tempo, i giallorossi si sono trovati a fronteggiare una formazione che sia per qualità degli interpreti che per bontà della manovra, poco aveva da invidiare a club sensibilmente più in alto in classifica.

Concentrandoci proprio sulla capitale, nel corso delle ultime settimane si è fatto un gran parlare di chi raccoglierà il bollente testimone di Ranieri, il quale, essendo già promesso alla dirigenza giallorossa, svolgerà un ruolo primario nella scelta del nuovo allenatore.

Nuovo valzer di allenatori in Serie A: suggestione Mancini per il post Fonseca

I nomi orbitati intorno al pianeta Roma sono vari e numerosi, ma la figura di Roberto Mancini è stata senza dubbio alcuno una delle più gettonate tra i vicoli della città eterna, dove si continua a dibattere se la clamorosa debalce giallorossa sia da imputare più ad un mercato estivo tanto altisonante quanto controproducente o alla plateale confusione tecnico-tattica generata dal doppio cambio di allenatore avvenuto nel giro di una manciata di settimane (o a entrambe).

La Roma, tuttavia, non è l’unica big di Serie A che sinora ha cocentemente deluso le aspettative dei propri tifosi. Basti pensare a quanto sta avvenendo alla Juventus di Thiago Motta – accusato insieme a Giuntoli di aver sostanzialmente scialacquato i 180 milioni di euro spesi durante l’estate – o al Milan di Paulo Fonseca.

In merito a quest’ultimo sono emerse di recente delle indiscrezioni relative al possibile esonero del tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, pare che Roberto Mancini stia divenendo una pista a dir poco invitante nel caso in cui il Milan dovesse deludere anche contro il Verona nella prossima giornata di Serie A.