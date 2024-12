Roma, Ranieri: “Dybala mi piace, ma se vuole andare via…”

Roma, Ranieri ha rilasciato un’intervista a Mediaset dove ha parlato anche di Paulo Dybala. Ecco le parole Nessuna conferenza stampa prima della Sampdoria. Ma Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha rilasciato un’intervista a Mediaset in vista non solo della gara di domani in Coppa Italia, ma anche trattando i temi attuali della Roma.

La gara di domani è “un’occasione di riscatto, il secondo tempo contro il Como non è accettabile. Alla Coppa Italia ci teniamo tutti. Pensiamo alla Sampdoria, vorranno tutti mettersi in mostra col nuovo allenatore”. Questo il concetto espresso, sul match, di Ranieri. Che poi ha continuato in questo modo, toccando il tema della rivoluzione che i Friedkin dovrebbero mettere in atto nel prossimo mese di gennaio. Ma non solo.

Ranieri, ecco le parole su Dybala

“Rivoluzione dopo Como? Dite sempre che non parlano, invece parlano (riferendosi ai Friedkin, ndr). Non commento quello che ci diciamo con la proprietà, quello resta tra me e loro” ha affermato il tecnico dei giallorossi.

E poi infine, un commento sul mercato di gennaio che dovrebbe vedere diversi movimenti dentro il gruppo e una frase su Dybala, soprattutto dopo le notizie uscite questa mattina sulla Joya: “Non prenderemo tanto per prendere, a lavare la faccia ai nostri tifosi io non ci tengo. Se si può migliorare si migliora sennò si va avanti così. Dybala? Ognuno fa il suo gioco e il suo lavoro. A me piace averlo e metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità e il ragazzo non vuole restare e c’è una possibilità bisogna essere d’accordo in due“. “Io voglio solo giocatori contenti, ma io non ho percepito queste volontà da parte del ragazzo per niente” ha concluso Ranieri.