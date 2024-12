Roma-Juve al fotofinish: hanno già scelto l’erede

Calciomercato Roma, l’intreccio tira in ballo anche la Juventus e crea i presupposti per un effetto domino impattante: ecco cosa sta succedendo

Quella che sta per aprirà i battenti tra poche settimane, sarà una sessione invernale di calciomercato particolarmente movimentata in casa Roma. Alla luce delle difficoltà palesate dallo scacchiere giallorosso in questa prima parte di stagione, infatti, Ghisolfi sarà chiamato a lavorare in maniera intensa sia sul fronte entrate che su quello uscite.

L’obiettivo è quello di ridisegnare uno scacchiere che presenta ancora troppe lacune in alcune zone nevralgiche del campo. A cominciare dalle corsie esterne, ma non solo. Un aspetto da non sottovalutare, infatti, riguarderà l’acquisto di un attaccante in grado di far rifiatare Artem Dovbyk. Ecco perché in tempi e in modi diversi i giallorossi hanno cominciato a sondare diverse soluzioni per il reparto offensivo per trovare la soluzione più congeniale. A tal proposito, sorprende fino ad un certo punto il revival dell’interesse giallorosso per Beto: l’attaccante guineano, infatti, resta uno dei profili monitorati con più attenzione dalla Roma, che potrebbe fare un tentativo per l’ex bomber dell’Udinese già a gennaio.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: l’Everton fa sul serio per Igamane, via libera Beto

A tal proposito, importanti indiscrezioni trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da TBR Football, infatti, i Toffees sarebbero entrati nell’ordine di idee di affondare il colpo per Hamza Igamane dei Rangers. Attaccante poliedrico in grado di destreggiarsi in diverse sulle del campo, il marocchino classe ‘2002 rappresenterebbe un’opportunità concreta per il club inglese, che stanno studiando il da farsi.

Il motivo del sempre più probabile affondo dell’Everton per Igamane è da ricondurre all’incertezza relativa al futuro non solo di Calvert Lewin ma anche di Beto. Nel caso in cui il club inglese dovesse decidere di chiudere per Igamane già a gennaio, infatti, aumenterebbero in maniera drastica le chances di una partenza di Beto, attenzionato anche dalla Juventus. Ricordiamo, però, come l’Everton fino a questo momento non abbia ancora aperto all’ipotesi di un prestito per il suo attaccante, valutandone l’eventuale cessione solo a titolo definitivo. Staremo a vedere cosa succederà.