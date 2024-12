Erede Pellegrini in Serie A: la Roma avvisa Conte | ASRL

La dirigenza giallorossa è pronta a rivoluzionare la squadra tra gennaio e la prossima estate e il capitano è sul mercato

Gli appena sedici punti in classifica e un avvio di stagione a dir poco disastroso hanno messo in evidenza tutte le lacune della rosa della Roma, costruita male in estate nonostante i più di 100 milioni di euro spesi. Ad oggi, l’unico acquisto veramente azzeccato è stato Manu Koné, chiesto a gran voce da Daniele De Rossi, al pari di Matias Soulé e Artem Dovbyk che devono fare ancora molta strada per giudicare i 60 milioni complessivi spesi per loro. Gli innesti targati Ghisolfi hanno fatto ancora peggio, a partire da Enzo Le Fee, pagato 23 milioni di euro e non in grado di incidere sul gioco giallorosso.

Con il calciomercato di gennaio sempre più alle porte, come in estate il club capitolino dovrà gestire una nuova telenovela Paulo Dybala, finito nel mirino del Galtasaray e non solo. Claudio Ranieri non ha chiuso pubblicamente le porte ad un addio, ma nelle segrete stanze di Trigoria ha fatto sapere alla Joya di voler contare su di lui. Chi ha ormai da settimane le valigie pronte è Lorenzo Pellegrini che, al pari di Bryan Cristante, è ormai arrivato alla fine di un lungo ciclo in giallorosso.

Calciomercato Roma, sfida al Napoli per il post Pellegrini

Il capitano giallorosso è finito nel tritacarne delle critiche, che sono andate sicuramente troppo al di là per quanto riguarda l’aspetto umano. Diverso è il discorso sul rendimento in campo che ormai da mesi non è alle altezze delle aspettative. Per questo, non è esclusa una partenza già a gennaio con l’agente del 7 giallorosso che ha ricevuto sondaggi da parte di Galatasaray, Inter, Milan e Napoli, anche se una sua partenza potrebbe essere più facile a fine stagione.

A prescindere da quando le strade si divideranno, la Roma, anche in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2026, già da tempo sta monitorando diversi profili che possano raccogliere l’eredità di Pellegrini. Tra questi, secondo quanto appreso da Asromalive.it, c’è anche quello di Jacopo Fazzini. Il 21enne di Massa può partire già a gennaio e piace anche a Fiorentina, Lazio e Napoli. Sulla via del recupero dopo un infortunio muscolare, il 10 dell’Empoli piace soprattutto per la sua capacità di abbinare un buon dinamismo alle indubbie qualità tecniche.