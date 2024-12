Il primo sì è arrivato: Theo Hernandez lascia il Milan. Assalto programmato e contatti avviati. Ecco la situazione attorno al francese

La situazione dentro il Milan è ad alta tensione. Sappiamo benissimo che le cose, almeno all’apparenza è così, tra alcuni senatori e Paulo Fonseca sono davvero ai minimi storici. Prima l’esclusione di Leao, che però sembra tornato su buoni livelli, poi il confronto, con esclusione successiva, con Theo Hernandez.

Adesso pure il terzino francese potrebbe tornare a giocare nel prossimo weekend, ma sappiamo benissimo che non è del tutto detto. E ovvio che un giocatore del genere, importante, ma scontento, potrebbe indubbiamente entrare nel mirino di moltissime big europee. Con 50 milioni di euro, siamo certi, il Milan la lascerebbe partire. E c’è una grandissima d’Europa, secondo le informazioni che sono state riportate da CaughtOffside, che annusando la possibilità dell’addio potrebbe anche decidere di affondare il colpo. Non solo, ci sono stati dei veri e propri contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Assalto a Theo: gli agenti già contattati dal Real

Il Real Madrid, che vuole totalmente rinnovare il parco terzini, non solo avrebbe in mente, per iniziare, di andare a prendere Alexander-Arnold dal Liverpool, ma avrebbe iniziato a contattare gli agenti di Theo Hernandez per capire la fattibilità di questo passaggio nella Liga il prossimo anno. Fino a pochi giorni fa, dalla Spagna, veniva messo nero su bianco che i madrileni non avevano intenzione di prendere il francese, e invece adesso hanno piazzato questo dietrofront clamoroso che potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola.

Su Theo, nei giorni scorsi, sono spuntate fuori notizie anche di un forte interesse del Manchester United, pronto a investire almeno 50 milioni, come detto, per strapparlo al Milan. Adesso però l’assalto potrebbe arrivare dalla Spagna e siamo certi, ovviamente, che il Milan prenderà in considerazione questa possibile operazione di mercato.