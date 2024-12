Il ritorno di Italo Zanzi: accordo raggiunto

In queste ultime ore è arrivata una notizia importante che riguarda un ex CEO della Roma, ovvero Italo Zanzi.

Dopo il bruttissimo ko rimediato domenica scorsa contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma di Claudio Ranieri ha dato una bella risposta sul campo. Ieri sera, infatti, i giallorossi hanno sconfitto allo Stadio Olimpico 4-1 la Sampdoria di Leonardo Semplici nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

Per il team capitolino i marcatori della serata sono stati Artem Dovbyk (autore di una doppietta), Tommaso Baldanzi ed Eldor Shomurodov. Archiviato il match di Coppa Italia, dove la prossima avversaria della Roma sarà il Milan, i giallorossi devono assolutamente pensare al prossimo test di campionato.

Domenica prossima, infatti, la squadra di Claudio Ranieri deve assolutamente battere il Parma di Fabio Pecchia per risalire posizioni in classifica. Tuttavia, in attesa del match contro gli emiliani, in casa Roma bisogna registrare una notizia che ha davvero spiazzato un po’ tutti che riguarda un ex suo ex dirigente: Italo Zanzi.

Italo Zanzi sarà il nuovo amministratore delegato del Verona

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, l’ex Ceo della Roma sarà il nuovo amministratore delegato del Verona. Il club veneto, di fatto, ha un nuovo proprietario, ovvero il fondo americano Presidio Investors.

Questo fondo statunitense opera in diversi settori: dalla finanza, passando per l’immobiliare, a tecnologia e moda. Sean Sogliano, invece, resterà il direttore sportivo del Verona. Italiano Zanzi, dopo essere stato amministratore delegato della Roma dal 2012 al 2016, è dunque pronto a tornare in Serie A.