Ultima parola Dybala: offerta alla Roma e data già segnata in rosso sul calendario. Ecco quando la Joya decide il proprio futuro

I giorni di Dybala, quelli che dovranno far prendere una decisione al giocatore. Lui è in attesa, la Roma anche. E il club, ovviamente, è in attesa di quella offerta ufficiale che il Galatasaray potrebbe mettere sul piatto per portare via la Joya dalla Capitale.

Un indennizzo – si parla di 3-4milioni di euro – per il via libera da parte del club. Ancora non è arrivato nulla per iscritto, ma sappiamo benissimo che la Roma non chiuderebbe la porta alla possibile partenza di Dybala. In ballo c’è anche il rinnovo automatico, quello da 8 milioni di euro all’anno, insostenibile per le casse della società e che potrebbe scattare ipoteticamente anche verso la metà del prossimo mese. E poi c’è anche Paulo, che deve prendere una decisione. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina i prossimi giorni saranno decisivi.

Addio Dybala, ecco quando decide

Dybala ha già detto di no ad una montagna di soldi in estate, quell’offerta araba che è stata rispedita al mittente. Ma adesso c’è una squadra che ha voglia di tornare nell’Europa che conta, che vuole vincere il campionato e che soprattutto mette sul piatto un grandissimo contratto: 25milioni di euro per i prossimi due anni e mezzo. E sì, dire sempre di no a queste cifre, soprattutto quando poi l’età inizia ad avanzare, diventa sempre più difficile.

Ma quando potrebbe prendere una decisione Dybala: “Tra quattro giorni Paulo festeggerà la vigilia di Natale con la sua famiglia e gli amici più stretti, e sarà una notte di riflessioni, forse quella più delicata della sua carriera” spiega il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Insomma, tra quattro giorni, prima della festività, insieme alla sua famiglia Dybala potrebbe rompere gli indugi, sia in un caso che nell’altro.