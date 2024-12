Allegri alla Roma, mossa galeotta: il tecnico ha detto sì

La Roma giocherà domani contro il Parma, ma prima bisogna registrare delle novità sul possibile approdo in giallorosso di Max Allegri.

Dopo aver battuto la Sampdoria di Leonardo Semplici nell’ottavo di finale di Coppa Italia di mercoledì scorso, di fatto, la Roma si sta preparando per il match fondamentale di domani contro il Parma. I giallorossi, infatti, hanno l’obbligo di battere gli uomini di Fabio Pecchia per cercare di migliorare una classifica davvero pessima.

Basti pensare che, dopo il ko rimediato una settimana fa a Como, la Roma ha solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato ora dal Cagliari di Davide Nicola. Proprio per questo motivo, dunque, la squadra capitolina non può concedersi il lusso di steccare una partita del genere.

La Roma, infatti, deve cercare il prima possibile di tirarsi fuori da queste brutte acque per poi cercare di programmare già la prossima stagione. Su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità che riguardano il possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina giallorossa.

Nuovo allenatore Roma, Allegri è la prima scelta dei Friedkin: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico toscano è sicuramente tra i profili più monitorati dai Friedkin per diventare il nuovo allenatore della Roma. I dirigenti statunitensi avevano pensato a Massimiliano Allegri anche prima di chiamare Claudio Ranieri, ma all’ex tecnico toscano non piace prendere squadre in corsa.

L’unica eccezione a questo discorso è il Milan, che per Massimiliano Allegri rappresenta sempre una qualcosa di speciale. Se tra qualche settimana il tecnico toscano dovesse essere ancora libero, dunque, sono previsti nuovi contatti tra la Roma e l’agente-amico dell’ex allenatore della Juve, ovvero Giovanni Branchini.

L’ipotesi Roma non dispiace assolutamente a Massimiliano Allegri che, però, vorrebbe avere la certezza sia di avere le mani libere che della bontà del progetto. I Friedkin, grazie anche al ruolo dirigenziale di Claudio Ranieri in società, sono pronti a rassicurare il tecnico toscano.