Scambio in Serie A e addio Pellegrini: annuncio prima del match

Scambio e nuova firma Pellegrini in Serie A. Arriva l’annuncio ufficiale prima del fischio di inizio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando uno dei periodi più critici della sua storia recente. Dopo tredici giornate di campionato, i giallorossi hanno collezionato solo tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, registrando il peggior avvio di stagione degli ultimi 46 anni. Attualmente, la squadra occupa il dodicesimo posto in classifica, con un margine di soli due punti sulla zona retrocessione.

Il recente cambio in panchina, con l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Ivan Juric, non ha ancora prodotto i risultati sperati. Ranieri, alla sua terza esperienza alla guida della Roma, è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, ma le difficoltà sul campo persistono. La sconfitta per 2-0 contro il Como ha ulteriormente aggravato la situazione, evidenziando le fragilità difensive e la scarsa incisività offensiva della squadra.

Pellegrini-Napoli, annuncio da Genova del DS Manna

In questo contesto di crisi, nel quale bisogna intermezzare anche i segnali positivi giunti con Lecce, Braga e Sampdoria, nonché l’attesa per l’indicativo scontro di domani con il Parma, la figura di Lorenzo Pellegrini, capitano e simbolo della Roma, resta al centro di numerose discussioni. Nelle ultime settimane, Pellegrini ha trovato meno spazio in campo, alimentando voci su un suo possibile addio già nel mercato di gennaio.

Claudio Ranieri ha affrontato la questione con la sua consueta franchezza, rivista anche dalle parole dello stesso numero 7, che ha parlato di un abbraccio spontaneo con il tecnico dopo la prestazione condita dal goal contro il Braga. Tuttavia, l’incertezza sul suo futuro rimane, soprattutto se nelle prossime partite dovesse continuare a essere escluso dall’undici titolare.

La situazione della Roma è complessa e richiede interventi decisi sia sul piano tecnico che gestionale. La società dovrà valutare attentamente le mosse da compiere nel prossimo mercato, considerando anche le possibili partenze di giocatori chiave come Pellegrini. In questo contesto, le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, risuonano emblematiche, essendo la squadra di Conte tra quelle inserite tra le potenzialmente interessate al giocatore giallorosso. Prima di Genoa-Napoli, ai microfoni Dazn, infatti, così il DS campano ha vergato la questione.

“È un calciatore di un’altra squadra, in questo momento sono solo suggestioni giornalistiche. Ogni giorno esce un nome diverso, scambi eccezionali. In questo momento siamo concentrati soltanto sul campo e sui nostri giocatori“.