Dybala ancora alla Roma: l’annuncio UFFICIALE smaschera tutto

Giungono delle vigorose e inaspettate rivelazioni dello stessso Claudio Ranieri in merito alla questione relativa al futuro di Paulo Dybala

Il tema relativo a Paulo Dybala è senza dubbio alcuno il più chiacchierato e discusso tra le vie della città eterna, dove in questo momento i detrattori della Joya stanno trovando una certa difficoltà nel donare forza e credibilità alle proprie argomentazioni. Dybala è vivo e vitale e la partita con il Parma lo ha manifestato con particolare chiarezza.

Un match in cui la ritrovata alchimia offensiva con Artem Dovbyk, ma più in generale con l’intero organico giallorosso, ha confermato come il vero problema del fuoriclasse argentino nel corso della stagione odierna fosse relativo più alla mancanza di una serie di equilibri tecnico-tattici che all’evaporazione del suo stato di forma.

Con Saelemaekers alle spalle pronto a correre al suo posto (con il quale Paulo ha fraseggiato con particolare disinvoltura viste le ormai assodate qualità tecniche del talento belga), El Shaarawy a svolgere il lavoro sporco sulla fascia sinistra e Artem Dovbyk a donare profondità alla manovra, ecco che Dybala è apparso sensibilmente più libero di poter spaziare tra le linee, anche se vi è comunque da considerare la particolare modestia difensiva della squadra di Pecchia, oramai nota per possedere una fase offensiva scoppiettante, ma una difesa a dir poco precaria.

La sontuosa prestazione della Joya sembrerebbe aver accentrato ulteriormente le attenzioni sul suo futuro prossimo, su cui si è espresso direttamente Claudio Ranieri, svelando le proprie verità sulla questione.

L’addio di Dybala: Ranieri non ha dubbi

Impegnato come di consueto nella conferenza stampa del post partita, il mister nato a Testaccio ha risposto alla prevedibile domanda sul talento argentino con la sua consueta franchezza: “Allora, io capisco tutto, però dobbiamo comprendere anche il lavoro degli agenti. Gli agenti girano il mondo, propongono giocatori, trattandoli come il bene più prezioso, e poi presentano al giocatore le offerte ricevute. A me e a noi non è arrivato nulla”.

Ranieri prosegue: “Io so che Paulo vuole restare e sta bene con noi. Io sto bene con lui, per cui capisco il vostro punto di vista, ma cercate di capire anche il mio. Queste sono dinamiche che bisogna comprendere. Voi fate il vostro mestiere, io faccio il mio”.

Si chiude sulla condizione fisica dello stello Dybala e anche di Artem Dovbyk, tornato al gol in campionato dopo una lunga astinenza: “Sono convinto che Artem e Paulo non siano ancoraal 100%, perché, per vari motivi, non si sono mai potuti allenare al meglio. Tuttavia, stanno migliorando la loro condizione e si cercano di più in campo”.