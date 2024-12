Erede Ranieri alla Roma: l’allenatore è già all’Olimpico | ASRL

La Roma sta per giocare contro il Parma di Pecchia, ma prima bisogna segnalare una presenza importante allo Stadio Olimpico.

Dopo aver battuto la Sampdoria in Coppa Italia, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri è chiamata a vincere in campionato. I giallorossi, infatti, stanno per giocare allo Stadio Olimpico contro il Parma di Fabio Pecchia.

Il team capitolino, visti i soli due punti di vantaggio dal Cagliari terzultimo, non può assolutamente di non portare a casa i tre punti. La Roma, dunque, ha il compito di allontanarsi il più possibile da questa situazione così difficile di classifica.

Una volta aver guadagnato posizioni, infatti, la squadra giallorossa dovrà pensare di programmare la prossima stagione. Anche se allo Stadio Olimpico già si trova un possibile erede di Claudio Ranieri.

Roma-Parma, Montella è allo Stadio Olimpico

Tra gli spettatori di oggi di Roma-Parma, infatti, ci sarà anche Vincenzo Montella. Quest’ultimo, infatti, è stato visto in questi minuti allo Stadio Olimpico.

Ricordiamo che il nome di Vincenzo Montella era già uscito fuori per sostituire Ivan Juric, ma la Federazione turca ha subito fatto muro per non lasciare andar via il proprio CT. L’ex giocatore della Roma, però, è sicuramente un profilo caldo per la panchina giallorossa per la prossima stagione.