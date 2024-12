Formazioni ufficiali Roma-Parma: Ranieri l’ha bocciato di nuovo

Formazioni ufficiali Roma-Parma, ultima dell’anno all’Olimpico per i giallorossi contro la squadra di Fabio Pecchia. Ecco le decisioni di Sir Claudio

Il pranzo domenicale con la Roma. E speriamo che tutto possa filare liscio anche perché sappiamo benissimo, guardando solamente di striscio la classifica, quanto sia importante il match di oggi all’Olimpico.

La sconfitta contro il Como dello scorso fine settimana ha riportato il terrore dentro Trigoria. Ovvio, nessuno pensa che la Roma da qui alla fine della stagione lotterà per la salvezza, ci mancherebbe, ma la graduatoria adesso è quella che è e va guardata soprattutto sotto questo aspetto. Perché c’è da vincere, per cercare di rialzare la testa e perché i prossimi impegni sono tutt’altro che semplici: domenica prossima si va a San Siro contro il Milan; il 5 gennaio, la prima del 2025, ci sarà il derby, il primo della stagione, contro la formazione di Baroni che ha avuto un avvio completamente diverso e che è in piena corsa per la Champions League. Detto questo andiamo a vedere le scelte di Ranieri.

Formazioni ufficiali Roma-Parma: ecco le scelte di Ranieri

Ovviamente i temi erano tanti. Da Dybala, che sembra poter lasciare la Roma nella prossima sessione di mercato, a Pellegrini, anche lui in bilico insieme a tutti gli altri senatori. Poi Dovbyk, ovviamente, e la scelta in mezzo al campo vista l’assenza ufficiale di Cristante che non è entrato nemmeno nella lista dei convocati. Tanti dubbi per Ranieri e per tutti quelli che hanno provato in queste ore ad abbozzare una formazione iniziale. Tutti questi dubbi, adesso, sono stati sciolti in maniera ufficiale.

La Roma scenderà in campo, come al solito, con la difesa a tre: davanti a Svilar spazio al trio Mancini, Hummels e Ndicka, con la coppia di centrocampo Koné-Paredes che torna a riprendere il possesso della linea mediana. Dietro l’unica punta Dovbyk invece, spazio alla Joya e a Stephan El Shaarawy, con Lorenzo Pellegrini, di nuovo, in panchina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk