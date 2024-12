Futuro Dybala, arriva l’annuncio UFFICIALE a fine partita

In casa Roma, dopo la vittoria contro il Parma, bisogna segnalare un annuncio ufficiale sul futuro di Paulo Dybala.

Dopo l’incredibile ko di una settimana fa contro il Como di Cesc Fabregas, la Roma ha dato due importanti risposte. I giallorossi hanno infatti prima sconfitto in Coppa la Sampdoria di Leonardo Semplici per 4-1 e poi il Parma in campionato per 5-0.

La Roma, esattamente nel match delle ore 12.30, ha infatti travolto la squadra guidata da Fabio Pecchia. I giallorossi hanno sbloccato il match con il rigore realizzato da Paulo Dybala. Saelemaekers, invece, raddoppiato e poi il team capitolino ha preso il largo con il secondo gol di giornata di Dybala, il penalty siglato da Leandro Paredes e la rete finale di Dovbyk.

Con questo successo, in attesa delle altre gare di questo turno di campionato, la Roma ha adesso quattro punti di vantaggio sul quartultimo posto. Tuttavia, prima della prossima sfida contro il Milan dell’ex Paulo Fonseca, in casa giallorossa bisogna registrare un annuncio ufficiale sul futuro di Paulo Dybala.

Ranieri su Paulo Dybala: “C’è una Roma con lui e una Roma senza di lui”

A darlo, esattamente nel corso del post partita di ‘DAZN’, è stato lo stesso Claudio Ranieri: “Dybala? Quando sta bene gioca. Poi se la partita chiede altro, lo cambio: così come faccio con gli altri giocatori. Come ha detto Mourinho: ‘C’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala’”.

Con queste parole, di fatto, Claudio Ranieri ha ribadito l’importanza di Paulo Dybala all’interno del suo scacchiere tattico. Ora bisogna vedere se queste dichiarazioni del tecnico italiano cambieranno il futuro del calciatore argentino che, nel frattempo, è seguito tantissimo dal Galatasaray.

Lo stesso Paulo Dybala, sempre a ‘DAZN’, ha parlato così dopo la vittoria della Roma contro il Lecce: “I tifosi della Roma mi hanno sostenuto sin dal primo giorno. Cerco sempre di fare qualcosa per la maglia e per loro”.