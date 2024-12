Juventus, clausola e nuovo bomber: doppietta da 115 milioni

Emergono gustose novità in merito ad un obiettivo di mercato condiviso dalla Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte

L’anno delle rivoluzioni delle big ci sta regalando una delle stagioni più affascinanti degli ultimi due decenni, durante cui le certezze covate nel corso dell’ultima stagione sono andate frantumandosi sotto il peso delle affascinanti sorprese emerse in questa prima parte dell’anno.

Stupisce in tal senso la particolare conformazione della classifica, per la quale in pochi (o forse nessuno) avrebbero potuto preventivare un terremoto di equilibri di tale portata: immaginare ad agosto Fiorentina e Lazio sopra Juventus e Milan avrebbe potuto generare una fragorosa risata, mentre ora la sensazione è che tutto possa accadere da qui a maggio.

In tal senso la sessione di calciomercato invernale potrebbe realmente risultare decisiva (o comunque ben più impattante rispetto ad altre annate), visto lo splendido equilibrio generatosi nel corso delle prime sedici giornate del campionato.

Ecco dunque le ultime su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo del Napoli di Antonio Conte e della Juventus di Thiago Motta.

Napoli-Juventus per il giovane bomber della Premier

Che la Juventus Cristiano Giuntoli fosse alla disperata ricerca di un vice Vlahovic – che di fatto potrebbe anche soffiargli il posto o semplicemente affiancarlo in un attacco a due -, in grado di fornire nuove opzioni offensive ad un Thiago Motta sempre più bisognoso di un centravanti propenso al fraseggio, era cosa già ben nota e assodata. Lo stesso non si poteva necessariamente dire del Napoli di Conte, che grazie alla presenza di Jack Raspadori e Giovanni Simeone pareva a dir poco coperto in tale ruolo.

Le recenti voci di mercato su Raspadori, tuttavia, hanno generato una serie di scosse a cui la società partenopea ha intenzione di rispondere puntando il mirino su una serie di possibili profili utili a sostituire Lukaku per la prossima stagione (anche e soprattutto alla luce dei 75 milioni in arrivo dalla clausola di Victor Osimhen).

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, i partenopei e lo stesso Conte avrebbero manifestato vivo interesse nei confronti del giovane bomber dell’Aston Villa che risponde al nome di John Duran. Si tratta di un giovane colombiano 2003 attualmente in stato di grazia, il quale sembrerebbe aver conquistato una sua dimensione definitiva proprio nella stagione odierna, che può vantare tra le proprie virtù più evidenti un particolare dinamismo e, soprattutto, una disinvoltura balistica a dir poco sconcertante, che lo rende pericoloso già dai 25 metri in giù.

Venerato ha dichiarato: “Il calciatore che piace al Napoli per il reparto avanzato è Jhon Duran. Ripeto, piace a Conte, a Manna e a De Laurentiis. Mette tuti d’accordo. L’Aston Villa spara 40 milioni e il club è consapevole dell’interesse partenopeo. Il nome di Duran non esclude quello di Bonny, considerando che la società in estate saluterà in attacco sia Raspadori che il Cholito Giovanni Simeone”.

Tuttavia, vi è anche la possibilità che Giuntoli batta la concorrenza, il che potrebbe persino generare un affare da ben 115 milioni per l’attacco della Vecchia Signora, che comprenderebbe Osimhen (su cui i bianconeri hanno posato gli occhi oramai da settimane) e lo stesso Duran. Ricordiamo, infine, che per il ruolo di attaccante la Juve monitora da molto vicina anche Beto, per il quale la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi.