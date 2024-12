Scambio con la Roma e addio Juve: Ghisolfi cala il jolly

Scambio con la Roma e addio Juventus: sgarbo di Conte alla sua ex squadra e Ghisolfi cala il jolly che spiazza Giuntoli. Ecco il colpo di mercato ribaltato

Gennaio ormai è arrivato, ci siamo. E tutte le squadre di Serie A si muoveranno. E come vi abbiamo spiegato nel corso di queste lunghissime settimane di avvicinamento, c’è la netta sensazione che, a differenza di quanto successo gli anni scorsi, saranno diversi i movimenti.

Tra infortuni e buchi evidenti in rosa, si cercherà di chiudere il maggior numero di entrate possibili. E ovviamente si dovrà fare anche il conto con i bilanci quindi, per ogni movimento in entrata ce ne sarà uno, almeno, in uscita. In tutto questo, inoltre, i club cercheranno di cedere anche quei profili in scadenza di contratto che non hanno possibilità di rinnovo contrattuale. E questi potrebbero essere dei veri e propri jolly che possono cambiare il corso delle trattative e cambiare anche alcune destinazioni.

Scambio con la Roma, Ghisolfi ha il jolly: Zalewski

Un esempio lampante è quella che vede protagonista un giocatore del Napoli: Giacomo Raspadori non è mai stato dentro il progetto Conte e tra poche settimane potrebbe lasciare gli azzurri. Su di lui, da molto tempo, si è mossa la Juventus, anche perché come sappiamo, visto che lo ha portato in Campania, è un pallino di Cristiano Giuntoli. Ma il tecnico pugliese non vuole in nessun modo rinforzare una squadra che lotta, o che dovrebbe lottare per lo scudetto, appunto con la formazione che due anni fa ha portato il tricolore a casa. E in tutto questo c’è l’inserimento della Roma, almeno secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

I giallorossi hanno in mano un jolly, che però non è Lorenzo Pellegrini: il nome potrebbe essere quello di Zalewski, in scadenza, appunto, e che ha evidentemente finito il proprio ciclo dentro Trigoria. Proposte di rinnovo non ne sarebbero arrivate e il giovane dirigente francese lo potrebbe utilizzare come pedina di scambio. Con la Juventus, in questo modo, ko. Lo sgarbo di Conte.