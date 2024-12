Cessione choc e addio Leao a gennaio: rivoluzione Milan

Notizie clamorose che riguardano i rossoneri e il mercato di gennaio: un pezzo pregiato come Rafa Leao può salutare a breve

Il forte attaccante portoghese non sembra essere più al centro della scena e per questo si stanno cercando soluzioni alternative. C’è un grande club europeo pronto a fare follie per portarlo a casa nella finestra invernale.

Il Milan deve cercare di sistemare almeno un paio di reparti nel mercato di gennaio e dopo il centrocampo ora una delle priorità diventa anche l’attacco. I rossoneri hanno bisogno di aumentare il livello tecnico davanti, soprattutto se dovessero perdere un giocatore importante come Rafa Leao. Il portoghese, così come Theo Hernandez, sono usciti dai radar di Fonseca per un bel po’. L’ex Lille è riuscito a riconquistarsi un ruolo da titolare, al netto degli infortuni, mentre per il francese la frattura sembra più grande.

Eppure alla porta del Milan e di Leao è pronta a bussare una big del calcio europeo, con la convinzione di strapparlo a Cardinale già nel mercato invernale. Stiamo parlando del Barcellona di Laporta, che al netto dei problemi finanziari che lo attanagliano, non ha alcuna intenzione di fermare la propria corsa in Liga. Quest’anno l’occasione è ghiotta, viste le difficoltà del Real Madrid e potrebbe venirsi a creare una corsa a due con l’Atletico di Simeone.

De Jong via per far spazio a Leao: le manovre del Barcellona per gennaio

Per far posto a Leao, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barcellona sarebbe disposto a vendere il suo gioiello di centrocampo De Jong.

Joan Laporta e Deco starebbero valutando la cessione dell’olandese, tornato centrale sotto la gestione di Hansi Flick, ma con una grande richiesta di mercato in Inghilterra. Se la Premier League sborsasse i milioni necessari per accaparrarselo, allora il Barça andrebbe dritto su Leao, per colmare quel vuoto che la scorsa estate doveva coprire Nico Williams. Il giocatore dell’Athletic Club era il preferito al Camp Nou, ma il prezzo spropositato sparato dai baschi dopo l’Europeo vinto, ha freddato ogni trattativa.

Le caratteristiche dell’attaccante del Milan sono simili e per questo potrebbero andar bene a Flick e Deco. Per convincere i rossoneri serve però un assegno da circa 60 milioni.