Emergono nuove succulente indiscrezioni e conferme in merito al prossimo allenatore della Roma. Ecco le ultime

La terza avventura di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa assomiglia sin troppo alle due precedenti, in cui Sir Claudio era stato portato tra i corridoi di Trigoria per tentare di mettere una pezza ad una situazione disastrata.

Questa volta, tuttavia, il compito dell’eroe di Leicester non sarà semplicemente quello di traghettare la Roma in acque meno torbide, ma anche quello di assicurare alla società giallorossa un futuro roseo attraverso il suo impiego direttamente all’interno della dirigenza capitolina.

I Friedkin credono in Ranieri e, dopo avergli consegnato le chiavi del centro sportivo Fulvio Bernardini, saranno sostanzialmente in balia delle volontà dell’ex allenatore giallorosso anche e soprattutto in relazione alla scelta del prossimo allenatore.

Oltre a dover guidare la rinascita tecnico-tattica della Roma e dover influenzare in prima persona il calciomercato invernale, Ranieri sta perdendo diverse ore di sonno anche nella scelta del prossimo allenatore dei giallorossi, che dovrà iniziare il proprio progetto direttamente a partire da giugno. Diverse le voci sui possibili candidati, ma nel corso delle ultime ore sarebbero giunte delle indiscrezioni piuttosto gustose in merito a quella che parrebbe essere la prima scelta di Sir Claudio.

Dichiarazione choc: “Gasperini è la prima scelta di Ranieri”

Mentre tra i vicoli della città eterna si continua a ipotizzare l’assunzione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione, nel corso di una diretta di Radio Romanista Ubaldo Righetti ha sparigliato le carte in tavola, svelando quelle che sarebbero le intenzioni di Claudio Ranieri per il proprio erede. L’ex calciatore ha letteralmente ribaltato le previsioni, puntando la propria fiches sulla figura di Gian Piero Gasperini.

Si tratterebbe dunque di una scelta diametralmente opposta a quella tanto discussa per Allegri, viste le plateali differenze che intercorrono tra i due approcci tattici a confronto. Se da una parte abbiamo la gestione conservativa e attendista di un abile gestore di uomini, dall’altra ecco la creatività e l’estro calcistico di Gasperini, le cui imprese sono oramai note in tutto il Vecchio Continente.

Queste le parole di Righetti: “Ranieri è forte su Gasperini, anzi, ci sta provando anche per una questione di rapporti che i due hanno. Dal mio punto di vista è lui la prima scelta della Roma. Ora bisogna raggiungere l’obiettivo con Ranieri: sta esaltando giocatori come Paredes, Hummels, Dybala e via dicendo, perché è importante. Ci sta lavorando”.