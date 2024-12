Roma, ribaltone Ranieri: superati Ancelotti e Allegri. Ecco lo scenario clamoroso per la prossima stagione. Sta succedendo questo

Una squadra in netta crescita, una squadra che dimostra di essere diversa rispetto al recente passato. Grazie a Claudio Ranieri, evidente, che ha ridato stabilità ad una rosa forte che non merita la classifica che ha, e questo è sotto gli occhi di tutti.

Sappiamo che l’ex allenatore del Cagliari che ha preso il posto di Juric, ha firmato fino alla fine di questa stagione come nuovo allenatore, poi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe passare dietro la scrivania. E la Roma, a detta di Ranieri e anche di Ghisolfi, è alla ricerca di un allenatore. I nomi che circolano in questo momento sono davvero importanti, da Ancelotti ad Allegri. Ma come ha detto Sir Claudio in tempi non sospetti, per convincere un allenatore del genere bisogna mettergli davanti un progetto serio, di quelli importanti, con una squadra forte e con una classifica sicuramente migliore. Ecco perché non è facile.

Roma: c’è il Ranieri-bis

E la Roma come si potrebbe comportare? Secondo le informazioni che sono state riportate da forzaroma.info, che riprende anche le parole di Ranieri (“Sono a disposizione della società”), qualora non riuscisse a prendere davvero un tecnico in grado di fare la differenza, potrebbe anche decidere di andare avanti, per il prossimo anno, di nuovo con quell’uomo che ha deciso di salire di nuovo in barca e mettersi al timone di una squadra in difficoltà, la sua squadra, alla quale non avrebbe mai potuto dire di no.

Insomma, Ranieri-bis? Arrivati a questo punto l’ipotesi non è del tutto da scartare, anzi è da tenere assolutamente in considerazione per i prossimi mesi. Chissà, magari anche l’attuale tecnico si renderà conto di quello che potrebbe fare. E magari ci prenderà di nuovo gusto a rimanere in panchina. Sarebbe clamoroso.