Scacco matto Juve: il Milan la chiude così

Scacco matto Juve. La sessione di mercato di gennaio potrebbe mettere di fronte Juventus e Milan. La società rossonera, però, guarda altrove.

Le carte in tavola cambiano velocemente quando si avvicina una sessione di mercato. Dall’inizio di stagione, in casa Milan, le idee sembrano non durare più di una settimana.

Da una settimana all’altra, infatti, mutano i giudizi sull’operato del tecnico portoghese, Paulo Fonseca. E se prima erano i risultati i soli giudici del suo operato, ora intervengono anche altri fattori, primo fra tutti le sue scelte tecniche. Promozioni sul campo e semi-bocciature che ampliano a dismisura il ventaglio delle possibili operazioni, sia in entrata che in uscita, della società rossonera nella sessione invernale di gennaio. Operazioni rossonere in uscita che potrebbero interessare direttamente anche la Juventus, alla ricerca di urgenti ed importanti rinforzi difensivi. Ed in casa Milan si guarda con attenzione a Fikayo Tomori.

Scacco matto Juve. Il Milan lo spedisce in Premier League

Riguardo Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, teamtalk.com ha reso note importanti novità.

La Premier League ha messo gli occhi sul difensore del Milan. E’ il Newcastle il club inglese interessato. Dopo il roboante acquisto di Sandro Tonali i bianconeri potrebbero chiudere un’altra trattativa di spessore con il club di Gerry Cardinale. Il Milan non chiude le porte ad una possibile trattativa purché arrivi l’offerta giusta. Fikayo Tomori è arrivato in prestito a Milanello nel gennaio 2021.

L’ottimo rendimento del difensore centrale ha spinto il Milan a pagare 25 milioni di sterline per i suoi servizi nel luglio 2021. Per strapparlo alla società rossonera occorrono ora non meno di 30 milioni di euro. Come detto sul difensore rossonero vi è da tempo anche la Juventus, in cerca di un adeguato sostituto di Gleison Bremer. Il Milan, però, dopo essere rimasto scottato dalla cessione ai bianconeri di Pierre Kalulu non intende bissare l’errore e favorire ulteriormente una diretta concorrente in campionato.

A questo punto i bianconeri inglesi paiono nettamente in vantaggio sui bianconeri nostrani.