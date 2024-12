Scambio con la Roma e bye bye Juve: ha già chiuso

Gli intrecci di mercato tra giallorossi e bianconeri regalano una sorpresa dopo l’altra: non è ancora finita, ecco cosa sta succedendo

Il tempo dei bilanci e delle valutazioni in casa Roma è già partito. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i giallorossi si proiettano alla sessione invernale di calciomercato ancora in corso con la volontà di puntellare diversi reparti che fin qui hanno evidenziato qualche lacuna.

Mai come nelle prossime settimane il versante entrate sarà osmoticamente correlato al discorso uscite in un intreccio che potrebbe far svoltare le mosse dei capitolini in una direzione piuttosto che nell’altra. A cominciare dal discorso riguardante il centrocampo, reparto finito da tempo sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, ma non solo. Le ultime voci riguardanti il possibile addio di Lorenzo Pellegrini, ad esempio, non sono passate in sordina così come gli spifferi riguardanti la posizione non più granitica di Bryan Cristante nel progetto tecnico capitolino. Per entrambi, nel caso in cui si palesassero i presupposti giusti, si palancherebbero in maniera quasi inevitabile le porte della cessione.

Calciomercato Roma, possibile scambio Cristante-Raspadori con il Napoli

Negli ultimi giorni il Napoli ha provato a sondare il terreno per il capitano della Roma, avviando i primi contatti esplorativi. Una vera e propria trattativa tra i due club al momento non è nata, ma l’ipotesi di uno scambio Pellegrini-Raspadori resta comunque in piedi nonostante i diversi ostacoli che ne potrebbero rallentare l’evoluzione. A cominciare dalla valutazione dei cartellini dei due calciatori, ad esempio, ma anche dall’ingaggio percepito dal centrocampista giallorosso.

Discorso, quest’ultimo, che potrebbe essere parzialmente eluso nel caso in cui ad essere inserito nell’operazione Raspadori (seguito con interesse anche da Juve ed Atalanta) fosse alla fine Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma – che rientrerà direttamente il prossimo anno complici le ultime noie fisiche – potrebbe ingolosire e non poco gli Azzurri, a caccia di un nuovo mediano con cui implementare il ventaglio di risorse a disposizione di Conte. E così non è escluso che si creino condizioni propizie per valutare la bontà di un possibile scambio Cristante-Raspadori, eventualmente con un piccolo conguaglio a favore dei partenopei. Una traccia suggestiva, insomma, da monitorare con estrema attenzione: staremo a vedere cosa succederà.