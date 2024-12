Svolta Zirkzee a gennaio: via libera Roma

Giungono degli aggiornamenti di rilievo in merito ad uno degli affari più chiacchierati e rumorosi in vista del mercato invernale

La rincorsa per la vetta della massima lega italiana è ben più affollata di quanto si potesse credere ad agosto, quando tifosi e appassionati mai avrebbero immaginato di vedere Lazio e Fiorentina sopra a Juventus e Milan o la Roma relegata al decimo posto.

A sparigliare ulteriormente le carte in tavola è pronto a subentrare il calciomercato invernale, durante il quale le potenze economiche della Serie A sono pronte a far valere i propri mezzi per scacciare dalla cima della lega quegli under dog (le sopracitate Lazio e Fiorentina, ma anche l’Atalanta di Gasperini, che risulta piuttosto ingombrante grazie al suo sorprendente primo posto) che in queste prime settimane si sono rivelati letali grazie ad una serie di bontà tattiche, più che per un particolare valore delle rose.

In vista del mercato invernale, su tutte spiccano senza dubbio alcuno la Juventus di Thiago Motta – attualmente ancora alla ricerca di una vera e propria quadra sul piano tecnico-tattico – e la corazzata partenopea di Antonio Conte, da subito rivelatosi a dir poco solida, nonostante le frequenti critiche che gli vengono rivolte a causa di un sistema di gioco che sul piano estetico tende a risultare piuttosto opaco (soprattutto se confrontato alle squisite raffinatezze della prima in classifica).

Ecco uno dei desideri di Natale condiviso dai vertici bianconeri e da quelli partenopei, che potrebbe influenzare anche il mercato della Roma.

Duello tra Juve e Napoli per Zirkzee: la Roma osserva in ottica Raspadori

Alla luce dei deludenti sviluppi di questa prima parte di stagione, l’avventura inglese di Joshua Zirkzee rischia di divenire più una gita fuoriporta che altro, anche e soprattutto considerate le succulente prospettive che accompagnerebbero un suo ritorno in Italia.

Le opzioni sono due: da una parte la possibilità di giocarsi il ruolo con Romelu Lukaku a Napoli – anche se c’è da specificare che Antonio Conte, con un pezzo da novanta come Zirkzee, potrebbe scegliere di adottare un attacco a due, rendendo ancor più succulenta l’opzione Napoli per l’olandese -, dall’altra quella di tornare tra le braccia di mister Motta, il quale ha dimostrato di apprezzarne la capacità di fraseggiare con i compagni tra le linee, legando il gioco con il centrocampo.

Una caratteristica a cui Dusan Vlahovic non pare particolarmente propenso, il che fornirebbe a Zirkzee la possibilità di vedere il campo più spesso del previsto, anche a causa dei numerosi impegni della Vecchia Signora. L’operazione, in entrambi i casi, come riportato da Sport Mediaset, è piuttosto complessa, ma negli scorsi giorni la prospettiva di un prestito a gennaio per evitare una minus valenza (Zirkzee è costato 42 milioni) sembra aver solleticato non poco i vertici dei Red Devils.

Un affare che, peraltro, potrebbe andare a sparigliare le carte in tavola anche per la Roma di Ranieri e Ghisolfi, particolarmente interessata a Jack Raspadori. L’attuale riserva del Napoli diverrebbe di colpo superflua nel caso in cui il Napoli dovesse prelevare Zirkzee, ma, anche nel caso in cui l’olandese dovesse sbarcare a Torino, la Roma si ritroverebbe con una condendente in meno, vista il rinomato interesse dei bianconeri nei confronti dell’ex Sassuolo.