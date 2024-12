Addio Inter da 70 milioni: Marotta l’ha fatto di nuovo

Addio Inter da 70 milioni di euro: Marotta lo ha fatto di nuovo. Ecco cosa potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane. Offerta pronta

Sicuramente, al momento, è uno dei giocatori in quella zona del campo più determinanti in Europa. Forse nel Mondo. Ha superato, ad esempio, Theo Hernandez che al Milan non sta vivendo un bel periodo, e tutti gli altri che fanno i terzini sinistri.

Federico Dimarco fa la differenza, sia a livello difensivo – perfetto nel 3-5-2 di Simone Inzaghi – sia a livello offensivo: le sue qualità tecniche sono importanti, oltre il livello di tutta la Serie A. Segna, fa segnare, difende con ordine e quindi sa fare effettivamente tutto. I nerazzurri, come sappiamo, non hanno nessuna intenzione di cederlo ma sappiamo altrettanto bene che, davanti ad un’offerta importante, da quelle da far girare la testa, nessun giocatore in nessuna squadra è incedibile. Ci sono dei conti da sistemare e da rispettare a davanti, forse, a 70-75 milioni di euro, anche Beppe Marotta potrebbe tentennare.

Addio Inter da 70 milioni: Dimarco via

E, secondo fichajes.net, ci sono almeno due squadre che sarebbero pronte a mettere sul piatto questa montagna di soldi per riuscire a strappare il difensore all’Inter: il primo club è il Real Madrid – che cerca un terzino sinistro da molto tempo e per molto tempo si è anche parlato di Davies del Bayern Monaco – l’altro è il Manchester United, visto che nessuno offre garanzie in quella zona del campo.

Tre gol e cinque assiste in questa stagione, in 18 presenze, sono un bottino che non può passare inosservato a nessuno. Ecco perché la tentazione è alta. E sempre secondo il sito citato prima, la squadra madrilena sarebbe disposta a pagare fino a 70 milioni di euro per prenderlo. “Una cifra- – si chiude – che potrebbe anche invogliare l’Inter a negoziare”. Marotta, quindi, si dimostra anche il numero uno per quanto riguarda le plusvalenze: al tempo Dimarco era stato pagato dieci milioni di euro e adesso tutti si aspettano di incassare una cifra clamorosa.