Addio Juve, si taglia lo stipendio: affare fatto a Milano

Alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio, la Juventus ha messo nel mirino anche Skriniar. Accordo raggiunto, ma i giallorossi non mollano la presa

La Juve lo sappiamo è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima finestra di mercato. Un difensore che possa aiutare Motta nelle scelte. Si parla di Antonio Silva del Benfica, lo sappiamo, ma il club lusitano chiede almeno 100milioni di euro, che è la clausola rescissoria e, per il momento, non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa.

Difficile, però, che il club lusitano di Rui Costa, possa incassare questa cifra, ma oltre questo, come vi abbiamo comunicato, c’è anche la concorrenza foltissima soprattutto dell’Atletico Madrid che vuole tornare a vincere la Liga. Ma di nomi accostati alla Juventus, soprattutto in difesa, ce ne sono stati parecchi: da Kiwior dell’Arsenal, ad esempio, passando anche per Skriniar del Psg. L’ex Inter, in Francia, sta giocando con il contagocce e sta cercando una via d’uscita. E secondo le informazioni di footmercato.net, la Juve e il giocatore avrebbero trovato un accordo per il passaggio in bianconero un mese fa. Ma questo dossier, si legge, non sta andando avanti perché c’è la concorrenza, spietata, di un’altra società vogliosa di vincere e che sembra avere moltissime disponibilità economiche.

Skriniar-Juventus, accordo raggiunto: ma il Galatasay non molla

“Allo stesso tempo, il Galatasaray sta cercando di superare la squadra piemontese. Ma vi abbiamo spiegato che Skriniar non ha intenzione di rinunciare al suo imponente stipendio”. I turchi, per ora, non vogliono spendere comunque 12 milioni di euro per l’ingaggio dello slovacco, ma nonostante questo è in trattativa con l’agente del giocatore per cercare di arrivare ad un punto d’incontro.

Si parla di emissari turchi a Milano appunto per mettere sul piatto un’offerta importante per Skriniar, che potrebbe anche prendere il primo aereo per Istanbul e andare a giocare in un campionato che sta diventando davvero importante e con una squadra che vuole vincere l’Europa League. Sarebbe un colpaccio clamoroso.