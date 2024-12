Simeone serve il bis: spauracchio Juve, così salta tutto

La Juventus è costretta a tirare nuovamente i remi in barca: fa tutto Simeone, Giuntoli avvisato. Gli scenari cambiano di nuovo

Benché sia ritornata al successo contro il Monza, la Juventus di Thiago Motta appare ancora un cantiere in costruzione. Di fatto, i limiti evidenziati da Vlahovic e compagni in questo primo scorcio di stagione non sono pochi. A cominciare dai problemi nel verticalizzare il gioco, ma non solo. Nelle ultime settimane, la ‘Vecchia Signora’ è parsa anche molto fragile in fase difensiva, difettando molto in termini di carisma e personalità.

Le defezioni di Cabal e Bremer non sono state ancora rimpiazzate, il che mette Giuntoli nelle condizioni di lavorare con concretezza ai prossimi colpi con cui puntellare il castello difensivo. A tal proposito, non sono pochi i profili scandagliati con interesse dalla Juventus. Se nel breve periodo il nome più caldo sembra essere quello di Antonio Silva, per il quale però il Benfica non intende fare sconti, nel medio-lungo periodo il primo nome è quello di David Hancko. Sebbene il diretto interessato abbia smentito le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, l’attuale jolly difensivo del Feyenoord è un profilo cerchiato a caratteri cubitali nei dossier della Juventus.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche l’Atletico su Hancko e Skriniar

Secondo quanto riferito da fichajes.net, però, ‘Madama’ dovrà fare i conti con una concorrenza piuttosto folta per riuscire a perfezionare l’acquisto dello slovacco classe ’97. Sulle tracce dell’ex Fiorentina, infatti, si sarebbe messo anche l’Atletico Madrid con Simeone particolarmente allettato all’idea di rinforzare la sua difesa con l’eventuale acquisto di Hancko.

Ma non è finita qui. Un altro calciatore che intriga e non poco i Colchoneros sarebbe Milan Skriniar, seguito con interesse soprattutto dal Galatasaray e sondato anche dalla Juventus. Pur non rappresentando la prima scelta dell’area mercato bianconera a causa dei costi onerosi in termini di ingaggio, l’ex centrale dell’Inter rappresenta comunque una candidatura spendibile in chiave bianconera. Così come per Hancko, però, l’Atletico Madrid ha fatto irruzione anche nei colloqui per Skriniar, provando a capire la fattibilità di un’operazione che allo stato attuale della situazione resta piuttosto ipotetica.