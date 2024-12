Dall’Inter alla Juve: 15 milioni e firma a gennaio

In attesa del prossimo turno di campionato, per Inter e Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Archiviata la sosta natalizia, di fatto, il ritorno del campionato di Serie A è alle porte. Domani, infatti, le sfida tra l’Empoli e Genoa e tra Parm e Monza daranno il via alla diciasettesima giornata, dove sono in programma delle partite che potrebbero dire molto sull’intero prosieguo dell’intera stagione.

In questo turno di campionato, infatti, ci sono ben tre big match: Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma. Mentre l’Inter giocherà in trasferta a Cagliari ed il Napoli di Antonio Conte ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Tuttavia, si sa che questo è anche il periodo del calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importane aggiornamento che riguarda sia l’Inter di Simone Inzaghi che la Juventus di Thiago Motta.

Calciomercato Inter e Juve, offerta dell’Al-Nassr per Jonathan David del Lille: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Al-Nassr potrebbe infatti fare un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro per Jonathan David del Lille. Quest’uldimo, di fatto, era stato accostato a diverse squadre italiane: dall’Inter, passando per Napoli e Milan, alla Juve.

Jonathan David, dunque, chiede un ingaggio da 6 milioni di euro l’anno, ma l’Al-Nassr potrebbe offrire anche di più. Ricordiamo che il canadese a giugno scadrà il suo contratto con il Lille e, quindi, potrà trasferirsi in un’altra squadra da parametro zero.