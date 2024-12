Osimhen alla Juventus: addio Vlahovic e via libera definitivo

Osimhen alla Juventus. A pochi giorni dall’inizio del calciomercato di gennaio ritornano le voci riguardanti il futuro attaccante bianconero.

Il Natale è appena trascorso tra regali, brindisi ed un po’ di relax. Il calcio, che non ha più un attimo di respiro, si prepara frettolosamente ad un altro fine settimana di campionato.

Arriveremo quindi al 28-29 dicembre e soltanto pochi giorni dopo, il 2 gennaio 2025, si aprirà la sessione di mercato invernale. L’attendono al varco in attesa di scoprire quali siano le sue reali intenzioni, nonché le sue reali possibilità. La Juventus di Cristiano Giuntoli arriva al mercato di gennaio con le ossa rotte, e non soltanto per l’infinita serie di infortuni che l’hanno colpita. La Juventus di Thiago Motta stenta a decollare ed il mercato di gennaio potrebbe assicurare al tecnico italo brasiliano delle nuove risorse. La sessione di gennaio, però, potrebbe rappresentare per la società bianconera ‘la testa di ponte’ per giugno quando si punterà il vero obiettivo per l’attacco: Victor Osimhen.

Osimhen alla Juventus. Addio Dusan Vlahovic

Un reparto difensivo da sistemare ma con un chiodo fisso chiamato Dusan Vlahovic. La Juventus non è riuscita ancora a trovare un accordo con il classe 2000 serbo per il prolungamento del contratto e relativa spalmatura dell’ingaggio.

Più si va avanti e più diventa concreta l’idea che Dusan Vlahovic lasci la Juventus a giugno. Un nome per sostituirlo Cristiano Giuntoli lo ha da quel dì: Victor Osimhen. E’ teamtalk.com a rivalerci come sul 26enne attaccante del Napoli, ora in prestito al Galatasaray, vi siano anche le attenzioni di due superpotenze inglesi: il Manchester United ed il Chelsea. I Red Devils cercano un attaccante che soddisfi finalmente le esigenze del nuovo tecnico, Ruben Amorim, dal momento che nessuno degli attuali tre attaccanti, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, è riuscito a convincere pienamente.

Il Manchester United vorrebbe l’attaccante nigeriano potendo sfruttare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro, valida soltanto per l’estero, inclusa nell’ultimo rinnovo del contratto di Victor Osimhen con il Napoli. Non vi sono stati, però, contatti recenti tra le parti e questo complica non poco la chiusura della trattativa a gennaio. Continua pertanto a sperare Cristiano Giuntoli che potrebbe puntare dritto al ‘suo’ ex attaccante ai tempi del Napoli. Non a gennaio, però, dal momento che la Juventus ha gli slot per gli extracomunitari già occupati. Se ne riparlerà a di giugno.

Ma occorrerà cedere Dusan Vlahovic, operazione tutt’altro che semplice.