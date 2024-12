Via libera Friedkin: bastano 8 milioni per il bomber

Via libera Friedkin. Il mercato di gennaio è alle porte e la proprietà americana della Roma è pronta a scendere in campo da protagonista.

Il conto alla rovescia è già partito. Il nuovo anno porterà, anche, una nuova sessione di calciomercato. I Friedkin attendono il via per intavolare nuove trattative. Anche quelle meno attese.

Non vi è tifoso di calcio che non ritenga la propria squadra del cuore come la ‘numero uno’. In tutto e per tutto. Non può nemmeno considerare che vi possano essere squadre con una storia diventata ‘leggenda’. Oscurando spietatamente le altre. Oggi è scomparso Gian Paolo Ormezzano, grande giornalista e storico ‘cantore’ del Torino. Non vi è società italiana che possa vantare una storia tanto grande, e parimenti tragica, come quella del Grande Torino di Valentino Mazzola. La tragedia di Superga, di 75 anni fa, 4 maggio 1949, ha privato la storia del calcio di una delle sue più grandi squadre: il Toro degli ‘Invincibili’.

Via libera Friedkin, arriva l’attaccante per il Torino

Oggi la storia è decisamente diversa. La classifica del Torino da ormai troppi anni fa a pugni con la leggenda. Il presidente Urbano Cairo è continuamente fatto oggetto di pesanti contestazioni da parte del popolo granata. Insoddisfatto come non mai.

Gennaio potrebbe rappresentare per il noto editore un’occasione di riscatto. Il Torino è alla ricerca di un attaccante ed il nome che circola di più nella capitale sabauda è quello di Beto Betuncal, classe 1998, attaccante dell’Everton, società che a breve passerà nelle mani di Dan Friedkin, già numero uno della Roma. Per l’attaccante il club granata vorrebbe investire una somma di 7-8 milioni di euro. Beto in Premier League ha un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti, circa 4 lordi.

Il Torino vorrebbe impostare la trattativa su un prestito oneroso di 3-4 milioni. L’Everton valuta il suo attaccante 20 milioni di euro ed eventualmente vorrebbe inserire nella formula del prestito un obbligo di riscatto. A quel punto spetterà ad Urbano Cairo pianificare l’acquisto dell’attaccante portoghese, ex Udinese. Per i restanti 16 milioni di euro, necessari per il riscatto, potrebbero essere necessarie delle cessioni. Le valutazioni di natura tecnica hanno confermato la bontà dell’operazione. Ora occorre trovare i denari necessari.