60 milioni e firma con Guardiola: Juve-Roma è già finita

60 milioni e addio a Juventus e Roma: firma subito con il Manchester City di Guardiola. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’imminente apertura del calciomercato invernale potrebbe portare una ventata di novità per molte squadre della Serie A. Tra le protagoniste attese ci sono Juventus e Roma, entrambe in cerca di soluzioni per migliorare i propri organici e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

La Juventus, dopo un avvio di campionato altalenante, sta valutando mosse strategiche per rinforzare la rosa e ovviare ad alcune delle problematiche principali fin qui palesate, tra cui l’assenza di valide alternative a Dusan Vlahovic, nonché la necessità di assicurare a Thiago Motta almeno un volto nuovo in difesa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.

Anche la Roma, reduce da una stagione complessa, si prepara a un calciomercato cruciale. Dopo aver investito su alcuni giovani prospetti, il club giallorosso sta considerando importanti modifiche alla rosa, incluse possibili cessioni eccellenti. Tra i nomi in bilico ci sono Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, annoverabili fino a non molto tempo fa tra i pilastri della squadra.

60 milioni e niente Serie A: il Manchester City piomba su Akliouche

In questo duplice contesto, non vanno trascurate le novità riportate dalle penne di CaughtOffide.com, coinvolgenti diverse realtà europee, tra cui anche alcune delle più altisonanti del campionato italiano. Stando a quanto si legge, infatti, il Manchester City si prepara ad affrontare il calciomercato invernale con l’obiettivo di invertire la rotta in una stagione finora deludente.

Dopo il pareggio contro l’Everton, Pep Guardiola ha evidenziato la necessità di un cambiamento: a tal proposito, l’acquisto del talentuoso Maghnes Akliouche, ala 22enne dell’AS Monaco, sembra essere una priorità. Il giovane francese ha attirato l’interesse di club come Juventus, Inter, Napoli e Roma, ma i Citizens sembrano in vantaggio grazie alla loro determinazione e capacità finanziaria.

Il club francese, tuttavia, non è intenzionato a cedere facilmente il suo gioiello: la richiesta si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Con l’apertura del mercato alle porte, Guardiola sa che l’ingresso di nuovi talenti potrebbe essere la chiave per rilanciare la stagione del City. Akliouche, con il suo potenziale e la sua visione di gioco, rappresenta un’opportunità importante, ma il tempo stringe e la concorrenza è feroce. Sarà interessante vedere se il club inglese riuscirà a concretizzare questo ambizioso acquisto già a gennaio.