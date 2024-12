Bomba Roma, scambio a sorpresa: la Juve gli dice addio

L’intreccio di mercato e la proposta che cambia le carte in tavola: la Roma sfida la Juve, scenario a sorpresa

Non sono poche le big di Serie A a caccia di rinforzi importanti con cui puntellare i rispettivi organici. Sotto questo punto di vista, la sessione invernale di calciomercato potrebbe rappresentare un’occasione interessante per le squadre i cui scacchieri tattici sono ancora incompleti. Viste le non esose disponibilità economiche, però, soluzioni fantasiose e idee a sorpresa potrebbero contribuire ad imprimere una tessitura particolare a quelle che fino a questo momento sono da considerare soltanto tracce ipotetiche.

Lo sbocco rappresentato dalle uscite futuribili, ad esempio, non è affatto da minimizzare. Allo stato attuale della situazione, infatti, se si escludono le corsie esterne, è il centrocampo il reparto dal quale potrebbero dischiudersi scenari interessanti. In caso di offerte giudicate congrue dai capitolini, infatti, Cristante e Pellegrini potrebbero fare le valigie. A tal proposito, ricordiamo come il capitano giallorosso sia stato sondato con una certa insistenza dal Napoli di Antonio Conte, con il quale il possibile scambio con Raspadori è ancora in ballo. Per quanto concerne Cristante, invece, occhio alle piste che portano in Premier League, ma non solo.

Calciomercato Roma, possibile scambio Tomori-Cristante: lo scenario

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, infatti, Milan e Roma potrebbero ritornare a fare affari. In attesa di sviluppi concreti sulla trattativa che dovrebbe portare Saelemaekers e Abraham a titolo definitivo rispettivamente in giallorosso e in rossonero, i due club potrebbero nuovamente sedersi al tavolo negoziale.

Sul tavolo, infatti, non è escluso che si possa profilare un altro scambio a sorpresa. Viste le esigenze evidenziate dalle due squadre in questo primo scorcio di stagione, il Milan potrebbe cominciare a monitorare la situazione riguardante Tomori, considerato non incedibile dai rossoneri. Sul centrale inglese, ricordiamolo, è forte l’interesse della Juventus che, però, allo stato attuale non appare disposto ad imbastire la trattativa con il ‘Diavolo’ a titolo definitivo. Ecco perché la Roma, nel caso in cui decidesse di mettere sul piatto il cartellino di Cristante come jolly a sorpresa, potrebbe ritagliarsi spiragli di manovra interessanti. Benché per adesso sia solo ed esclusivamente un’idea, quella di un nuovo scambio sull’asse Milano-Roma potrebbe ritornare ad accendere i riflettori della prossima sessione di calciomercato. Staremo a vedere se, ed eventualmente lungo quali binari, si potranno trovare margini concreti per trattare.