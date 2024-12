Doppio affare prima di Milan-Roma: è già in sede

Ecco le ultime in merito ad una doppia operazione di calciomercato che vedrà coinvolte la Roma di Ranieri e il Milan di Paulo Fonseca

La massima lega italiana è pronta a subire un’altra piccola scossa di terremoto nel corso del calciomercato invernale, durante cui i precari equilibri conquistati nel corso della prima parte del campionato potrebbero rapidamente modificarsi.

Se solitamente il mercato invernale rischia di divenire una sequela di voci e operazioni che poco o nulla impattano sulle gerarchie del campionato in corso, in questo caso sembrerebbe trattarsi di un contesto sensibilmente diverso, in cui guadagnare innesti di pregio potrebbe concretamente ribaltare le posizioni in classifica, attualmente tratteggiate soltanto a matita.

Il tutto considerando che club dalle potenzialità economiche a dir poco considerevoli – già ampiamente impegnatosi durante il mercato estivo – sono attualmente relegate a zone della classifica a dir poco sorprendenti.

In tal senso basti pensare alla Roma di Sir Claudio, al Milan di Fonseca e alla Vecchia Signora di Thiago Motta, attualmente rispettivamente posizionate al decimo, all’ottavo e al sesto posto della classifica. Rossoneri e giallorossi si affronteranno tra poco più di 24 ore in campo lombardo, ma la sfida potrebbe valicare il rettangolo verde, trasferendosi direttamente sul calciomercato invernale.

Il Milan mette nel mirino Zappa e Cristante

Una delle (se non la) priorità più impellente del calciomercato giallorosso è senza dubbio alcuno quella di portare all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini un esterno destro in grado di garantire affidabilità e solidità… quantomeno più di quanto non abbia fatto Zaki Celik in questa prima parte del campionato, durante la quale persino Abdulhamid ha manifestato maggior vitalità in quei rari momenti spesi in campo.

L’ideale per Ranieri e colleghi sarebbe quello di portare nella città eterna un jolly in grado di fungere da terzino destro, come da esterno di centrocampo e, a seconda delle necessità, anche da braccetto di destra.

Il nome che andrebbe a sintetizzare con sorprendente precisione le esigenze giallorosse è quello già noto di Gabriele Zappa, attuale esterno del Cagliari. Unico ostacolo? Pare che sul jolly classe ’99 – come riportato da Alessandro Jacobone sul proprio profilo X (Twitter) – abbia posato i propri occhi anche la dirigenza del Milan, particolarmente intrigata dall’idea di avere un sostituto di pregio per Emerson Royal.

Le strade di Milan e Roma, dunque, potrebbero incrociarsi diverse volte nel corso di gennaio, visto e considerato anche il forte interessamento del Milan per Bryan Cristante e i prestiti di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers.