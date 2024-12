60 milioni e uno scambio: il futuro di Leao cambia ancora

Sinora il futuro di Rafael Leao è stato immerso in una fitta nube di mistero, ma nelle scorse ore sono emersi nuovi indizi

Dire che la massima lega italiana abbia recuperato i fasti della fine dello scorso secolo significherebbe mentire sapendo di star mentendo… tuttavia, riconoscere il poderoso e fulmineo processo di miglioramento avvenuto negli scorsi anni è quantomeno legittimo, soprattutto considerando il confronto con le altre leghe del Vecchio Continente.

La Serie A, difatti, attualmente è seconda soltanto alla Premier League, dove l’ormai nota propensione all’esborso di ingenti capitali rimane un dato incontrovertibile, capace di rendere il campionato inglese un lido quasi irresistibile a cui cedere i propri gioielli più preziosi.

Tornando alla Serie A è innegabile come questa possieda alcuni elementi di indubbio fascino per le società più blasonate e ricche d’Europa, attualmente intrigate dalla possibilità di prelevare dalla penisola i calciatori più incisivi, battendo la concorrenza a suon di milioni.

Si va dalle prodezze di Kvara e Lookman, passando per la straripante tecnica di Nicolò Barella, arrivando all’esplosività di Rafael Leao, il cui cognome è segnato sui taccuini di mezza Europa oramai da diverse stagioni. Ecco le ultime in merito al futuro della freccia portoghese.

Luis Diaz vuole scippare il posto di Leao al Barca: il Liverpool non ci sta

Nonostante l’ultima stagione e mezzo abbia riservato a Leao una serie di sviluppi inaspettati, in grado di mettere in discussione la propria efficacia all’interno della massima lega italiana, l’appeal che l’esterno portoghese esercita sulle società europee è rimasto quasi invariato, anche in virtù delle profonde differenze che intercorrono tra le performance del classe 1999 in campionato e in coppa, dove gli equilibri tattici si modificano radicalmente.

Le soluzioni e gli spazi forniti dalla partita media di Champions sono esponenzialmente più numerosi di quelli presenti in una partita di Serie A, che continua a detenere gelosamente il record del campionato europeo più ostico per un attaccante (soprattutto se, come nel caso di Leao, si tratta di un calciatore che vede nelle proprie capacità da velocista il proprio core business).

Una delle società più intrigate dal portoghese è senza dubbio il Barcellona di Hans Flick che, tuttavia, come riportato da CaughtOffside, sembrerebbe attualmente corteggiata da un altro protagonista del panorama calcistico europeo, che si sarebbe sostanzialmente proposto ai blaugrana.

Stiamo naturalmente parlando di Luis Diaz, le cui volontà, tuttavia, potrebbero scontrarsi con i rinomati disordini di Fair Play Finanziario del Barcellona e con la crescente determinazione del Liverpool nel trattenere il colombiano in terra britannica. Pare inoltre che anche il PSG (anch’esso intrigato in passato da Leao) sia pronto a presentare un’offerta cospicua per l’esterno dei Reds, che si tradurrebbe in 60 milioni di euro più un proprio calciatore, ma anche in questo caso i parigini dovranno scendere a patti con le priorità degli inglesi, che attualmente sono anche la squadra più in forma d’Europa.