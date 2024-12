Fulmine a ciel sereno Roma: offerta irrinunciabile dall’Arabia

Il calciomercato invernale della Roma di Claudio Ranieri potrebbe riservare più di una sorpresa alla tifoseria capitolina

Nel corso degli ultimi mesi le gerarchie all’interno dello spogliatoio dell’AS Roma sono state più volte ribaltate a causa dei rinomati terremoti avvenuti sulla panchina giallorossa, che ha visto alternarsi una serie di tecnici le cui priorità e preferenze hanno inevitabilmente modificato l’assetto tattico in campo e, dunque, i calciatori ritenuti indispensabili alla manovra.

Impossibile in tal senso non registrare alcuni fulgidi esempi di tale tendenza, come la trasformazione del ruolo di Lorenzo Pellegrini – passato dalla scontata titolarità sotto la gestione De Rossi alla quasi scontata panchina sotto quella Ranieri -, di Mats Hummels – trattato da Juric come una riserva da non considerare e ora divenuto un pilastro inamovibile della linea difensiva giallorossa – e di Leandro Paredes, la cui importanza nella fase di impostazione, ma anche in quella di non possesso, sembrerebbe più evidente che mai sotto l’ala di Claudio Ranieri. Proprio in merito al prossimo futuro quest’ultimo sono emerse delle novità di rilievo nelle scorse ore.

La Saudi Pro League mette nel mirino Paredes

Le voci che raccontavano di un Paredes determinato a lasciare la capitale il prima possibile per trasferirsi al Boca Juniors erano senza dubbio alcuno plausibili, ma erano relative ad un momento in cui le comode poltroncine della panchina dell’Olimpico erano oramai abituate ad ospitare ogni weekend il centrocampista argentino.

Adesso, con il passaggio da Juric a Ranieri, la costruzione dal basso della Roma sembrerebbe basarsi in gran parte sulle qualità tecniche dell’ex Juventus, il quale potrebbe aver radicalmente rivisto le proprie priorità, almeno per gennaio.

Nel corso di un recente collegamento con Radio Manà Manà Sport Roma, tuttavia, Angelo Mangiante ha svelato una nuova indiscrezione di mercato, riguardante proprio il numero 16 giallorosso. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport pare che, oltre al corteggiamento del Boca Juniors, sia sopraggiunta una ricca offerta direttamente dalla Saudi Pro League, dove sperano di prelevare Paredes già a gennaio.