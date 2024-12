Milan-Roma si tinge di rosso, UFFICIALE: salta il derby

Milan-Roma, succede di tutto: doppia espulsione e ammonizioni a raffica. Salta il derby contro la Lazio della prossima settimana.

Tanti gli eventi di questo primo tempo tra Milan e Roma, fin qui in grado di restituire il comune anelito alla risalita di entrambe le squadre ma anche la presenza di un morbo insito in entrambe e non ancora del tutto guarito, cui sintomo latente è stato rappresentato anche dall’insofferenza palesata dallo stadio San Siro nei confronti della squadra e della dirigenza.

La gara, fino a questo momento, ha saputo regalare comunque belle emozioni sul piano tecnico, con diverse occasioni da entrambee le parti, sottintendenti altresì alcune fragilità difensiva già palesate dalle compagini di Fonseca e Ranieri nelle ultime settimane. Ad aprire le danze ci ha pensato Reijnders: al quindicesimo minuto, Fofana ha servito un assist preciso per il collega e compagno di reparto, che dal limite dell’area ha calciato di destro, infilando il pallone nell’angolino basso alla destra del portiere Svilar.

Doppia espulsione e gialli a raffica in Milan-Roma: Ranieri perde il vice per il derby

La Roma ha reagito e, al 35º minuto, ha trovato il pareggio: Leandro Paredes ha lanciato in profondità Paulo Dybala, che ha controllato il pallone e, con un preciso sinistro, ha superato Maignan, riportando il risultato in equilibrio, al termine di un’azione pulita quanto qualitative e affascinante da un punto di vista estetico.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un gioco equilibrato, con entrambe le squadre che hanno creato occasioni da gol. La vivezza e la fluidità di gioco sembravano inizialmente contraddistinguere soprattutto l’approccio della squadra di Ranieri, che aveva altresì palesato qualche difficoltà sul piano difensivo e nella fase di rientro in diverse occasioni su contropiede avversari.

Oltre agli eventi verificatisi sul terreno di gioco, si segnala, però, anche un insieme di eventi di non trascurabile importanza sul piano disciplinare. A inaugurarlo, l’espulsione del vice di Ranieri per proteste, di fatto anticipatrice di una fase di grande nervosismo che ha fatto assistere a diversi interventi disciplinari da parte dell’arbitro.

Dopo le proteste per il presunto ma inesistente fallo di Pisilli in area di rigore, Paulo Fonseca, che era stato già ammonito qualche minuto prima, è stato espulso. Nello stesso frangente, dopo il cartellino giallo mostrato a Theo Hernandez per il fallo tattico su Dybala, anche Alvaro Morata è stato ammonito, per proteste. Il nervosismo, in un primo momento, era stato latente soprattutto tra le fila romaniste, a causa di una gestione dei cartellini che non aveva del tutto convinto tifosi e giocatori.

Ciò che conta di più in casa giallorossa, per ora, è però l’assenza di Paolo Benetti nella gara tra Roma e Lazio la prossima settimana,