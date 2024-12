Addio Juventus, ‘patto’ col Diavolo: lo prendono a gennaio

Ecco le ultime in merito alla frenetica ricerca di un vice Bremer da parte di Cristiano Giuntoli e la sua Vecchia Signora

Nove punti dalla vetta, tre dalla zona Champions e tanti, tantissimi tifosi ancora intenzionati a salvaguardare la propria fiducia nei confronti delle potenzialità tecnico-tattiche della formazione guidata da mister Motta. Detta così la situazione della Juventus di Cristiano Giuntoli non sembrerebbe neanche così grigia, se non fosse per quelle gremite frange di tifosi e appassionati che recriminano dei risulti ben al di sotto delle aspettative generate dai quasi duecento milioni di euro investiti durante il mercato estivo.

Sui social sono oramai settimane che gli appassionati della massima lega italiana hanno iniziato ad ironizzare sulla particolare propensione al pareggio da parte del gruppo bianconero, che negli ultimi appuntamenti di Serie A non ha evitato di confermare quella che oramai appare quasi come una maledizione.

Il pareggio con la Fiorentina di mister Italiano appartiene certamente a quell’insieme di pareggi comprensibili, visto il particolare stato di forma dei fiorentini e la luccicante qualità degli interpreti presenti in campo con la maglia viola (basti penare alla raffinatezza di Gudmundsson e Colpani, o al dinamismo dello stesso Moise Kean).

Il mercato di gennaio, dunque, potrebbe fungere da terremoto utile smuovere un contesto divenuto frustrante, tanto per calciatori e allenatore, quanto per la tifoseria. In tal senso emergono novità in merito all’esigenza più urgente del mercato invernale della Vecchia Signora.

Giuntoli lavora per il sostituto di Bremer

Più che i due gol subiti contro una formazione notoriamente frizzante sul piano offensivo come la Fiorentina – che come già detto può contare su interpreti del calibro di Albert Gudmundsson, Andrea Colpani e un pregevole finalizzatole come Moise Kean -, colpiscono le numerose marcature subite dalle piccole dal momento in cui Gleison Bremer ha obbligatoriamente abbandonato l’undici titolare della Vecchia Signora.

La Bremer dipendenza è dunque divenuta un fatto, il che sta togliendo ore di sonno a Giuntoli nel tentativo di individuare un sostituto all’altezza che possa approdare a Torino già a partire dalla prima settimana di gennaio.

Uno dei nomi più frequenti negli appunti dell’ex direttore sportivo del Napoli è senza dubbio alcuno quello di Andreas Christensen del Barcellona, il quale, secondo quanto riportato da talkSPORT, sembrerebbe attualmente nel mirino anche del Manchester United di Ruben Amorim.

Si tratta di un centrale difensivo d’esperienza, che andrebbe soddisfare anche quella rinomata esigenza di avere un piede educato in fase di costruzione dal basso. Con un contratto in scadenza nel 2026, per il calciatore danese si starebbe pensando ad un prestito a gennaio, ma la Vecchia Signora dovrà vedersela proprio con i Red Devils.