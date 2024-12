Allegri sulla panchina della Roma: scritta la parola fine

Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad essere uno dei temi più caldi, anche in casa Roma: la presa di posizione non è passata inosservata

Sebbene le chances di una permanenza di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione non siano da escludere a priori, i Friedkin stanno cominciando a sondare il terreno in merito al tecnico della prossima stagione.

Assieme alla suggestione Ancelotti, ulteriormente alimentata dalle parole dell’attuale allenatore del Real Madrid, non è tramontata neanche la pista che porta a Massimiliano Allegri. La scelta del Milan di puntare su Conceiçao, chiamandosi indirettamente fuori dalla corsa al tecnico livornese, potrebbe almeno in linea teorica rappresentare un’apripista per la Roma. Dal canto loro, però, i giallorossi non hanno ancora riannodato i fili di un discorso aperto già diversi mesi fa, in attesa di capire l’evoluzione dei prossimi scena. Accostato soprattutto alla panchina del West Ham, Allegri si sta prendendo del tempo utile a ricaricare le batterie e scegliere con tranquillità la sua prossima destinazione.

Allegri alla Roma, Galeone: “Sono voci insistenti, ma…”

Intanto, sul possibile binomio Allegri-Roma è intervenuto Giovanni Galeone nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Esternando qualche perplessità sulle reali velleità della pista in questione, il mentore di Allegri si è detto piuttosto sorpreso della scelta del Milan di non puntare su di lui, suggerendo poi una chiave di lettura interessante.

Di seguito, Galeone: “Allegri alla Roma? Sono voci insistenti, ma ho qualche dubbio che possano essere vere. Credevo che Max andasse al Milan, forse non si è preso con Ibrahimovic. Scudetto? Penso sia una corsa a tre, non credo che possano rientrare Juventus o Milan”.