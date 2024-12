Dalla Roma a Milano: ha già preso il volo

Ecco le ultime in merito ad una questione a dir poco chiacchierata tra i corridoi di Trigoria, in grado di influenzare attivamente il mercato invernale

Nonostante il misero punto portato a casa, la partita con il Milan ha confermato ampiamente le buone sensazioni nutrite nell’ambiente Roma dal momento in cui Claudio Ranieri ha varcato i cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Difatti, se è vero che in molti hanno dato un peso relativo ad un match giocato con una squadra in evidente crisi – il fulmineo esonero di Fonseca ne è la fulgida dimostrazione -, è altrettanto indubbio come la Roma abbia manifestato una vitalità difficile da negare, che, al netto della crisi ambientale dei rossoneri e della natura offensiva del Milan (il che ha permesso ad entrambe le squadre di risultare frizzante in fase di possesso), è rimasta intatta anche in contrapposizione con singolarità di pregio, come quelle che il Milan può vantare.

Ora le prossime due tappe da affrontare sono rappresentate dal derby con i cugini laziali e, soprattutto, dall’apertura del calciomercato invernale, durante il quale mister Ranieri sarà impegnato a far valere il suo peso anche sul piano dirigenziale, viste le recenti dichiarazioni in cui ha chiaramente fatto intendere di essere già impegnato nel ruolo che lo vedrà protagonista da giugno in poi.

Nelle scorse ore sono emerse delle novità su un tema che andrà ad influenzare attivamente sia la questione mercato che quella relativa al derby romano.

Cristante è volato in Svizzera per la caviglia

La presenza di Bryan Cristante in tribuna a San Siro sembrerebbe da una parte apparire come un normale gesto di un calciatore infortunato interessato a seguire la propria squadra in trasferta, dall’altra parrebbe aver alimentato ulteriormente le voci secondo cui le vie di comunicazione tra Roma e Milan per il calciomercato siano sempre più scorrevoli.

Difatti, il centrocampista ex Atalanta è stato accostato proprio ai diavoli rossoneri negli scorsi giorni, anche nell’ottica di un chiacchieratissimo scambio che vedrebbe Alexis Saelemaekers – attualmente in stato di grazia – divenire definitivamente un tesserato dell’Associazione Sportiva Roma.

Intanto, mentre le speculazioni e le voci continuano ad invadere la città eterna e Milano, Cristante deve far fronte ad un fastidioso infortunio, inizialmente valutato come un semplice inciampo e attualmente divenuto un piccolo calvario medico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, prima di assistere al match con i lombardi, Cristante si sarebbe recato a St Moritz per farsi visitare dal medico di fiducia dei Friedkin, il quale ha fornito la sua valutazione in merito alla distorsione rimediata il 2 dicembre contro l’Atalanta. Ora il rientro sarebbe fissato a metà gennaio, ma sarà necessario valutare quotidianamente le condizioni del numero 4 giallorosso.