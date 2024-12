Sgasata giallorossa. L’imminente mercato invernale lascia aperte infinite possibilità. Anche in casa Roma si studiano valide soluzioni.

La Roma di Claudio Ranieri di fronte all’ostacolo Milan. La sfida di San Siro come un nuovo esame di laurea per la formazione giallorossa. La larga vittoria ottenuta all’Olimpico contro il Parma non deve rappresentare l’ennesima illusione stagionale.

Il Milan come un nuovo significativo test cui seguiranno, necessariamente, delle valutazioni approfondite. Perché a quel punto mancheranno soltanto una manciata di giorni all’apertura della sessione invernale di mercato. A quel punto Claudio Ranieri pretenderà delle risposte che la Roma dovrà necessariamente dare. Quali potrebbero essere le richieste del tecnico romano per la sessione di mercato di gennaio?

Il pacchetto arretrato giallorosso se da un lato ha ritrovato Mats Hummels sembra aver perduto, quasi definitivamente, Mario Hermoso. Il centrale spagnolo non si è adattato alla Roma ed al calcio italiano. Facile, pertanto, prevedere per lui un futuro fuori dall’Italia già nelle prossime settimane. I prospetti seguiti per assicurare al tecnico romano un nuovo difensore, capace di agire anche sulla fascia, sono diversi.

Su uno di questi si avvertono, però, le prime difficoltà.

Sgasata giallorossa. Va al Galatasaray

A Trigoria non hanno accolto con sollievo quanto riportato da soccernet.ng in riferimento ad un profilo seguito in passato anche dal ds giallorosso. Florent Ghisolfi: Ola Aina.

Classe 1996, Ola Aina, è un difensore inglese, naturalizzato nigeriano, del Nottingham Forest e della nazionale nigeriana. Profilo che ha conosciuto la nostra Serie A avendo indossato la maglia granata del Torino prima di far ritorno in Premier League. La fonte rivela come l’attivissimo, e già forte, Galatasaray sia sul punto di acquisire le prestazioni del 26enne difensore.

Non è ancora chiaro se la formazione dominatrice della Super Lig affonderà il colpo già a gennaio o attenderà invece la sessione estiva. Il Nottingham Forest valuta Ola Aina 14 milioni di euro, cifra che il club turco potrebbe decidere di investire. La Roma, a quel punto, sarebbe costretta a volgere altrove le sue attenzioni riguardo un nuovo difensore da assicurare a Claudio Ranieri.