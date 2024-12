Pagano la clausola di Osimhen: la Juve è già fuori dai giochi

La Juve di Thiago Motta giocherà venerdì contro il Milan, ma prima bisogna registrare delle novità sull’affare Victor Osimhen.

I prossimi giorni saranno molto caldi per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, sarà impegnata sulla bellezza di tre fonti: Final Four di Supercoppa italiana, campionato e calciomercato.

Venerdì prossimo, dunque, i bianconeri giocheranno la semifinale di Supercoppa con il nuovo Milan di Sergio Conceicao. Nel frattempo, però, la Juventus è tra le squadre più attive in sede di calciomercato, sia per quanto riguarda quello in entrata che quello in uscita.

La squadra di Thiago Motta, infatti, ha bisogno di diversi rinforzi: da almeno due difensori centrali all’attaccante. Uno dei nomi accostati alla Juventus in questi giorni, anche se per la prossima stagione, è stato quello di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare un importante aggiornamento.

Calciomercato Juve, Barcellona su Victor Osimhen: ecco tutti i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘ElNacional.cat’, infatti, il Barcellona è sulle tracce del giocatore di proprietà del Napoli di De Laurentiis, ma ora in prestito al Galatasaray. Il club blaugrana, dunque, avrebbe individuato in Victor Osimhen il profilo perfetto per sostituire Robert Lewandowski.

Il Napoli, sempre come scritto da ‘El Nacional’, potrebbe cedere il centravanti nigeriano anche per 60 milioni di euro. Lo stesso Victor Osimhen, tra l’altro, sarebbe contentissimo di vestire la maglia di un team così importante come il Barcellona. La Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, almeno per il momento, devono alzare bandiera bianca per arrivare al bomber del terzo scudetto del club partenopeo.