Paredes è già un ricordo: scelto il nuovo colpaccio in mediana

Emergono novità di rilievo in merito al futuro prossimo di Leandro Paredes, sul cui addio a Roma continuano a circolare voci

Appare piuttosto sorprendete constatare come con un cambio di allenatore in panchina vadano a modificarsi radicalmente rendimenti e valori dei calciatori presenti in rosa, con alcuni titolari che vedono scivolare il proprio nome nelle gerarchie dello spogliatoio e alcuni panchinari che si ritrovano in campo, trattati come pedine indispensabili dell’economia tecnico-tattica della formazione.

Esempio fulgido è rappresentato dalla sorte di Mats Hummels e Leandro Paredes all’interno dell’economia giallorossa, dove attualmente, in base alle dichiarazioni di Claudio Ranieri, rappresentano due pilastri difficilmente sostituibili dell’organico capitolino.

Hanno infatti sorpreso le recenti uscite del tecnico nato a Testaccio in merito al futuro di Hummels e Paredes, i quali fino a una manciata di settimane fa apparivano già con un piede fuori Trigoria e ora, al contrario, sono trattati come certezze imprescindibili per il futuro giallorosso. Nelle scorse ore sono emerse ulteriori novità sull’avvenire del centrocampista argentino.

Paredes al centro della Roma: il Boca cerca un’alternativa

L’indiscrezione secondo cui Leandro Paredes prima o poi tornerà al Boca Juniors per concludere la propria carriera rimane un fatto difficilmente controvertibile, ma la novità degli scorsi mesi riguarda il momento in cui ciò avverrà: se fino alla gestione Juric la sensazione – anche dello stesso calciatore – era quella di poter abbandonare la città eterna anche a partire dalla sessione invernale alle porte, in questo momento, alla luce delle parole di Sir Claudio (“lo voglio per la Roma del futuro”) e della trasformazione del suo destino tattico all’interno della Roma – dal numero 16 giallorosso in questo momento passano la gran parte dei palloni utili alla costruzione della manovra offensiva – pare che l’addio dovrà aspettare.

A confermare tale impressione anche il taccuino dei vertici del Boca Juniors, i quali, consci dell’improbabile trasferimento di Paredes a gennaio, hanno posato gli occhi su Lucas Torreira secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio account X (Twitter).