Tradimento a Capodanno e Vlahovic scaricato: ecco il nuovo bomber

Tradimento a Capodanno: hanno scaricato Vlahovic. E la Juve in questo modo si ritrova con un bomber che non vuole rinnovare al ribasso. La situazione

Dentro la Juventus ancora non è scoppiata la grana Vlahovic. Ma potrebbe scoppiare. Il motivo è uno e solo: il contratto dell’attaccante serbo, in scadenza il 30 giugno del 2026, con un ingaggio di 12milioni di euro all’anno. Una cifra che Giuntoli non vuole versare sul conto corrente dell’ex Fiorentina, ed è per questo motivo che ha iniziato i colloqui con l’entourage del giocatore per cercare di allungare l’accordo e spalmare lo stipendio.

Al momento però, raccontano quelli che di solito sono ben informati, non ci sono aperture da parte di Dusan nel merito della questione. E questa cosa rende oggettivamente difficile la sua permanenza in bianconero. Sappiamo altrettanto bene che una delle squadre che vorrebbe prendere Vlahovic è l’Arsenal: Arteta, da sempre, è un grande estimatore del centravanti serbo e lo voleva già ai tempi della Fiorentina. Ma questo tira e molla, e questa incertezza, non aiuta nessuno. Quindi i Gunners, secondo le informazioni che sono state riportate da Caughtoffside, ha deciso di cambiare obiettivo.

Tradimento a Capodanno: l’Arsenal molla Vlahovic

Adesso, nel mirino della squadra londinese, ci sarebbe finito Nkunku del Chelsea. Un derby di mercato, con i Blues che a quanto pare sarebbero anche disposti ad ascoltare delle offerte per il giocatore. Con Maresca ha trovato poco spazio l’attaccante, e quindi davanti alla possibilità di guadagnarci qualcosa sopra, non è escluso il sorpresone.

Anche Kolo Muani, un altro ai margini del progetto del Psg di Luis Enrique, è un elemento che l’Arsenal sta monitorando, tenendo presente che i francesi hanno aperto al prestito del giocatore. Quindi Giuntoli non sembra aver al momento una via d’uscita per piazzare il proprio attaccante ed è costretto a stare a quelle che sono le decisioni del giocatore: lui vuole quei 12milioni di euro all’anno. Ma se così rimanesse la situazione, l’addio in estate è quasi scontato. Certo, si dovrebbe trovare un acquirente, mica facile.