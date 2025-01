Dai bianconeri all’Inter: hanno già risposto

Giungono indiscrezioni di fuoco in merito ad uno nei nomi più chiacchierati tra i corridoi delle dirigenze europee. Ecco le ultime

Sinora la stagione in corso è stata teatro di una serie di protoni cambiamenti per il panorama calcistico nostrano, grazie ad una vigorosa rivoluzione degli equilibri vigenti nella scorsa annata. L’indiscussa egemonia della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi è stata violentemente disattesa da una serie di ristrutturazioni compiute dalle altre big del campionato (vedi il Napoli di Antonio Conte), ma anche dalla definitiva maturazione di raffinati progetti quasi decennali (vedi l’Atalanta) o sorprese inattese come la Lazio di mister Baroni o la Fiorentina di Italiano.

In questo momento, al contrario di ciò che in molti si sarebbero aspettati – soprattutto alla luce del dominio dello scorso anno -, l’Inter è in terza posizione (seppur ad un solo punto dalla vetta) e la sensazione è che Atalanta e Napoli (e non solo) continueranno a rimanere in zona scudetto fino a maggio.

Seppur con approcci calcisticamente diametralmente opposti – Gasperini attraverso la raffinatezza offensiva; Conte con la solidità della propria linea difensiva -, sia Atalanta che Napoli sembrerebbero aver definitivamente concretizzato le paure di svariati tifosi nerazzurri, intimoriti dalla possibilità di vedere una rosa sin troppo matura (l’Inter è la rosa con la media d’età più alta del campionato) invecchiare a tal punto che potrebbero non bastare gli ormai consueti colpi a parametro zero tanto cari a Beppe Marotta per assicurargli un futuro roseo.

In tal senso sono emerse delle novità in merito a quella che potrebbe divenire una vera e rivoluzione del contesto nerazzurro.

Inter su Luiz Henrique: la Fiorentina prova l’anticipo avanzando la prima offerta

Ogni reparto dell’undici titolare dell’Inter ha i propri pilastri inamovibili e, concentrandoci su quello offensivo, è impossibile non citare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Da una parte vi è infatti il capitano – nonché capocannoniere della scorsa stagione -, dall’altra colui che, sino ad adesso, ha trascinato l’Inter ereditando il ruolo di bomber della rosa proprio dal suo amico, capitano e compagno di reparto argentino.

Le caratteristiche dei due risultano squisitamente complementari, con il dinamismo e l’intelligenza di Lautaro che si abbinano splendidamente alla fisicità e il senso del gol del francese. Tuttavia nulla è eterno e, anche in virtù di un necessario processo di svecchiamento della rosa, Marotta e colleghi stanno tastando altri profili per l’attacco nerazzurro.

Uno di questi riponde al nome di Luiz Henrique, attualmente in forze con la maglia bianconera del Botafogo, il quale ha attirato l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa a causa della sua spiccata versatilità (è in grado di ricoprire con qualità i ruoli di ala sinistra, destra e seconda punta).

Secondo quanto riportato da Ekrem KONUR sul proprio profilo X (Twitter), nelle trattative per il talentoso classe 2001 si sarebbe inserita a gamba tesa anche la Fiorentina di Rocco Commisso. I vertici viola avrebbero infatti recapitato un’offerta al Botafogo, che i brasiliani avrebbero perentoriamente rifiutato. Konur fa presente che Inter, Crystal Palace e Fulham sono ancora sulle sue tracce.