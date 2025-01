Zirkzee ribalta la Roma, il bomber ha già deciso. E la sua presa di posizione complica in maniera clamorosa i piani dei giallorossi. Ecco lo scenario

Da quando è andato in Inghilterra, dopo una stagione clamorosa con il Bologna, Zirkzee, adesso al Manchester United, ha deluso le attese e nemmeno la cura Amorim gli ha permesso di risollevarsi. Anzi, contro il Newcastle, con una sostituzione arrivata dopo mezz’ora dall’inizio del match, si è arrivati al punto più basso della sua esperienza al di là della Manica.

Un addio, secondo i ben informati, è solo questione di settimane, magari di giorni. Il futuro dell’olandese in Premier League è segnato con le squadre italiane, soprattutto la Juventus, che sarebbe intenzionata a prenderlo nella sessione invernale di mercato appena iniziata. Certo, secondo quanto scrivono da quelle parti, e precisamente secondo le notizie che sono state riportate da footballtransfers.com, il giocatore olandese avrebbe preso una decisione che va nella direzione opposta di quello che è successo nel corso delle ultime settimane.

Zirkzee ribalta la Roma: ha detto no alla Juventus

Secondo il sito citato prima, Zirkzee vuole rimanere allo United nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso nel corso di queste ultime settimane. E nonostante un avvio di stagione davvero da dimenticare. Vuole cercare di rifarsi, di dimostrare a tutti il proprio valore, e per farlo vuole convincere che è giusta la sua permanenza. Niente Italia, insomma, e questo costringe la Juve a guardare verso altri lidi per prendere il bomber.

E in ballo ci sono anche i nomi di Lucca dell’Udinese e di Beto dell’Everton, entrambi accostati alla Roma, ed entrambi nel mirino bianconero da diverso tempo. Insomma, questo no – inaspettato – di Zirkzee, potrebbe mettere nei guai anche Ghisolfi. Speriamo che il dirigente francese giallorosso possa giocare d’anticipo per chiudere la questione, anche perché un vice Dovbky, a Ranieri, serve come il pane.