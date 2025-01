Cessione da 50 milioni di euro: la Juventus non aspettava altro

Emergono nuove indiscrezioni in merito all’interessamento della Juventus per uno degli obiettivi cerchiati in rosso da Cristiano Giuntoli

Non sono poche le piste che sta scandagliando la Juventus in vista di un mercato invernale che si preannuncia piuttosto scoppiettante per l’area tecnica bianconera. Alla luce delle esigenze mostrate dalla ‘Vecchia Signora’ in questo primo scorcio di stagione, infatti, Cristiano Giuntoli è chiamato a rinforzare non solo l’attacco, ma anche un castello difensivo rimasto orfano di Bremer e Cabal.

Memorizzata la parziale chiusura del Milan per Tomori, in attesa di conoscere gli sviluppi delle mosse per Hancko, la Juve continua a restare vigile rispetto al dossier Antonio Silva. Dopo aver ‘incassato’ il no del Benfica alla proposta di prestito oneroso da 5 milioni con riscatto fissato a 35 milioni, la ‘Vecchia Signora’ non ha affatto mollato l’obiettivo. Stizzita per le tante voci che si stanno rincorrendo sul futuro di uno dei suoi gioielli più fulgidi, l’area tecnica delle ‘Aquile’ aveva fatto trapelare la volontà di non discostarsi dal valore della clausola rescissoria inserita nel contratto di Antonio Silva, che si attesta sui 100 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo, però, si inseriscono in un altro tipo di scenario.

Calciomercato Juventus, parziale ‘apertura’ del Benfica per Antonio Silva

Secondo quanto riferito da cmjornal, alla luce di una situazione alla quale potrebbe essere impressa un’accelerata decisiva nelle prossime settimane, il Benfica avrebbe infatti ammorbidito la sua posizione iniziale.

Al netto della posizione fatta trapelare in maniera quasi monolitica, il club lusitano si ‘accontenterebbe’ ora di un assegno da 50 milioni di euro per lasciar partire Antonio Silva a gennaio. Soglia considerata ancora troppo onerosa dalla Juventus, ma non troppo distante rispetto alla valutazione complessiva che i bianconeri hanno fatto del difensore. Stando alla fonte sopra citata, la possibile difensore del lusitano permetterebbe al Benfica di sbloccare un mercato in entrare non ancora decollato. Ad ogni modo, il vero ago della bilancia sarà rappresentato dalla formula con la quale imbastire una trattativa che si preannuncia piuttosto complicata. Con la concorrenza della Premier League che incombe.