Dalla Juve alla Roma: firma capitale dopo l’infortunio choc

In casa Roma, in attesa del derby contro la Lazio di domenica, bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juve.

La Roma contro il Milan ha fornito un’ottima prestazione, soprattutto nella seconda frazione di gara. Basti pensare alle tante occasioni sprecate dagli uomini di Claudio Ranieri negli ultimi venti minuti della sfida.

Archiviato il match contro il team meneghino, di fatto, la Roma è chiamata a rispondere presente in un altro match molto difficile. Domenica sera, infatti, i giallorossi sfideranno la sorprendente Lazio di Marco Baroni nel derby della Capitale.

La Roma, vista questa prima parte di stagione davvero deludente, cercherà di dare ai suoi tifosi un bel regalo di Natale posticipato. Questi giorni, però, sono contraddistinti anche dalle tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare delle importanti novità che riguardano anche la stessa Juventus.

Calciomercato Juve e Roma, offerta ufficiale del West Ham per Ferguson: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ben Jacobs, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il West Ham ha fatto ha richiesto ufficialmente il prestito di un attaccante accostato sia alla Roma che alla ‘Vecchia Signora’: Evan Ferguson. L’attaccante del Brighton era finito nel mirino delle due squadre italiane, ma gli ‘Hammers’ si sono fatti sotto dopo il grave incidente d’auto riportato da Antonio.

Tuttavia, almeno per il momento, non è ancora chiaro se il Brighton cederà o meno in prestito Ferguson. Quest’ultimo, però, ha tutta l’intenzione di trovare una squadra che gli possa garantire la possibilità di giocare con continuità. Il West Ham potrebbe prendere il centravanti irlandese con la formula del prestito con obbligo di riscatto.