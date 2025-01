Ribaltone e gran ‘ritorno’: firma coi Friedkin dopo cinque mesi

Ribaltone e firma coi Friedkin dopo cinque mesi: il gran ritorno è ormai segnato. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Roma si prepara ad affrontare il derby contro la Lazio con rinnovata fiducia, grazie al recente pareggio per 1-1 contro il Milan che ha interrotto una lunga serie negativa in trasferta. Un elemento chiave di questo ritrovato ottimismo è Paulo Dybala, tornato a essere decisivo per i giallorossi.

Il suo contratto potrebbe essere rinnovato automaticamente fino al 2026 nelle prossime cinque partite, e il suo agente, Carlos Novel, è atteso a Roma per discutere i dettagli del prolungamento, almeno stando alle notizie emerse negli ultimi giorni. L’argentino pare destinato a rappresentare il perno su cui l’allenatore Claudio Ranieri sta costruendo il presente e il futuro della squadra.

In vista del derby, intanto, la Roma è chiamata a confermare i segnali positivi delle ultime settimane. Il mercato sarà cruciale per colmare le lacune evidenziate in questa prima parte di stagione, ma Ranieri è fiducioso che, con i giusti innesti, la squadra possa rilanciarsi in campionato e puntare a un 2025 da protagonista.

Gran ritorno Danso: può firmare con l’Everton dopo il mancato trasferimento alla Roma

Sul fronte societario, più genericamente, va ricordato che il Gruppo Friedkin ha recentemente acquisito la maggioranza dell’Everton, segnando l’inizio di una nuova era per il club inglese. Dan Friedkin ha espresso orgoglio per questo passo, dichiarando l’intenzione di riportare l’Everton ai vertici del calcio inglese.

I piani per il futuro includono investimenti strategici per rafforzare le squadre maschile e femminile, lo sviluppo dei giovani tramite l’Accademia e il completamento del nuovo stadio che sostituirà Goodison Park. Il nuovo stadio, in costruzione, sarà inaugurato nella prossima stagione e rappresenta un pilastro del progetto, con l’obiettivo di aumentare i ricavi del club di circa 40 milioni di sterline all’anno.

In ottica calciomercato, l’Everton è alla ricerca di rinforzi difensivi e ha individuato in Kevin Danso un obiettivo primario. Il difensore austriaco, attualmente in forza al RC Lens, ha mostrato grande consistenza nelle ultime due stagioni. Durante l’estate, Danso era vicino a un trasferimento alla Roma, ma non ha superato le visite mediche a causa di un presunto problema cardiaco. Successivamente, ulteriori accertamenti non hanno rilevato anomalie, permettendogli di riprendere l’attività agonistica.

Con il Lens disposto a vendere per esigenze finanziarie, l’Everton potrebbe avanzare un’offerta già a gennaio, anticipando la concorrenza di club come Wolverhampton Wanderers e Southampton, anch’essi interessati al giocatore. A riferirlo è il giornalista di Get French Football News, Mohamed Toubache-Ter.