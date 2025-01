Koné infiamma Roma-Lazio: avviso a Guendouzi

Koné infiamma Roma-Lazio. Il giovane centrocampista francese ha parlato alla vigilia del derby capitolino. Parole da leggere con attenzione.

Ci siamo. Il derby Roma-Lazio, la gara più sentita dal popolo romano, da qualunque sponda del Tevere la si osservi, è pronto ad essere disputato.

Un derby dove sembrerebbe esserci una decisa favorita, osservando l’attuale classifica della Serie A. La storia del calcio insegna,. però, come il derby sia una gara a sé, impossibile da pronosticare poiché millanta sono le variabili che possono, o potrebbero, condizionarla. La Lazio di Marco Baroni rappresenta la sorpresa più bella di questa prima parte di stagione. La Roma dei tre allenatori cambiati in pochi mesi è, in compagnia di Juventus e Milan, la delusione maggiore. Proprio su questo aspetto punta Claudio Ranieri. Punta sull’orgoglio giallorosso ferito da troppe cadute che chiede di rimettersi prontamente in piedi.

Quale occasione migliore?

Koné infiamma Roma-Lazio. E lancia un avvertimento

Le parole di Emmanuel Kouadio Koné, per i tifosi giallorossi ormai semplicemente Manu, spingono nella direzione voluta. Dalla società e dai tifosi.

Il 23enne centrocampista francese di origini ivoriane, arrivato la scorsa estate nella capitale in prestito dal Borussia M’gladbach, ha parlato alla vigilia della gara più sentita. Domani la versione integrale dell’intervista del centrocampista francese sarà in esclusiva sulle pagine de Il Romanista, distribuito gratuitamente all’Olimpico e sul sito ilromanista.eu. Come gustosa anticipazione riportiamo soltanto alcune frasi di Manu Koné: “Per me sarà la prima volta in un derby di città come questo. Capisco che è qualcosa di enorme, ma veniamo da una bella prestazione. Cercheremo di fare il nostro meglio. Guendouzi? In campo non ho amici, non faccio sconti a nessuno. Possiamo arrivare in fondo in Europa League“. Sei mesi dopo il suo approdo nella capitale il nazionale francese si sente giallorosso al 100%. Felice di indossare la maglia giallorossa. Felice di essere guidato da Claudio Ranieri: “Un grande“.

Ed allora sotto con il derby.