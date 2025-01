Roma-Lazio, UFFICIALE: cambia l’arbitro del Derby

Notizia a sorpresa alla viglia della partita dei giallorossi contro i biancocelesti: Guida non arbitrerà più il match

Assenza last minute nel derby tra Roma e Lazio, in programma domani sera alle 20.45. Marco Guida, inizialmente designato per la sfida dello Stadio Olimpico, sarà indisponibile per la stracittadina capitolina.

Il fischietto di Torre Annunziata sarà sostituito da Luca Pairetto, inizialmente designato come quarto uomo, ruolo che è stato invece affidato a Daniele Chiffi, reduce dal polemico arbitraggio nella semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta.

La Capitale si prepara a vivere un nuovo capitolo della storica rivalità calcistica: il Derby, da diversi giorni a questa parte, sta generando un’attesa palpabile, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la supremazia cittadina. La Roma, attualmente al decimo posto in classifica, ha vissuto una stagione turbolenta, caratterizzata dall’avvicendamento di tre allenatori. Claudio Ranieri, tornato sulla panchina giallorossa per la terza volta, ha il compito di risollevare le sorti della squadra.

Roma-Lazio, cambio alla ‘Guida’ UFFICIALE: arbitra Pairetto

Sotto la sua guida, i giallorossi hanno mostrato segnali di ripresa, come dimostrato dal recente pareggio per 1-1 contro il Milan. In vista della gara di domani, Ranieri ha espresso rispetto per il lavoro svolto dal collega Marco Baroni alla guida della Lazio, sottolineando però l’unicità della stracittadina: “La Lazio sta facendo un gran campionato e complimenti a loro e a Baroni per l’ottimo lavoro. Il derby esce fuori da ogni concetto. Il derby è il derby”.

Marco Baroni, alla sua prima esperienza nel Derby della Capitale, ha portato la Lazio al quarto posto in classifica, con una serie di prestazioni convincenti. Nonostante sia al debutto in questa sfida, Baroni ha dimostrato di saper gestire la pressione, preparando la squadra con attenzione e determinazione. Il tecnico biancoceleste ha dichiarato: “Da quando c’è Ranieri la Roma segna il doppio, sarà un derby equilibrato”. Le sue parole evidenziano la consapevolezza della crescita dei rivali cittadini sotto la nuova guida tecnica e la necessità di mantenere alta la concentrazione.

In un momento in cui restano caldissime anche le notizie sul fronte del calciomercato, sia in entrata che in uscita, genera altrettanta attenzione la questione arbitrale annunciata in modo ufficiale dalla Lega Serie A. Come consultabile all’allegato seguente, infatti, è stato comunicato il cambio di direzione arbitrale proprio in questi minuti. Così il testo annunciante la fresca quanto inattesa decisione: Si comunica che l’arbitro Marco Guida designato per la gara Roma – Lazio, valida per 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, sarà sostituito dal collega Luca Pairetto”.

https://www.aia-figc.it/dettaglio.asp?ID=23707