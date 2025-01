Addio Roma e colpo scudetto in Serie A: hanno già detto sì

La Roma si prepara a un mercato invernale cruciale per rafforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri in vista della seconda parte della stagione. Le priorità individuate dal tecnico riguardano l’acquisizione di un difensore centrale, un esterno destro e un vice per Artem Dovbyk, considerando le difficoltà incontrate da Eldor Shomurodov nel fornire un adeguato supporto offensivo.

Tra i nomi circolati, spicca quello di Beto dell’Everton. La sinergia tra i Friedkin, proprietari sia della Roma che del club inglese, potrebbe facilitare la trattativa per portare l’attaccante portoghese nella Capitale. Un capitolo a parte merita, poi, Federico Chiesa. Dopo un inizio di stagione travagliato al Liverpool, con sole quattro presenze all’attivo, l’esterno italiano sta valutando un ritorno in Serie A per ritrovare continuità e rilanciarsi in vista degli Europei.

La Roma aveva mostrato interesse per Chiesa già la scorsa estate, ma al momento il Napoli sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Chiesa torna in Serie A, Conte la sblocca così: niente Roma

In particolar modo, il club partenopeo avrebbe avviato i contatti con il Liverpool per un prestito semestrale, con Antonio Conte particolarmente favorevole all’arrivo dell’ex Juventus. Tuttavia, l’operazione presenta delle complessità, principalmente legate all’ingaggio elevato di Chiesa, che si aggira intorno ai 7,5 milioni a stagione.

Per rendere possibile il trasferimento, il Liverpool dovrebbe contribuire al pagamento di una parte significativa dello stipendio. Inoltre, il Napoli vorrebbe inserire un’opzione di acquisto nel contratto di prestito, mentre i Reds sembrano più propensi a un semplice prestito secco, confidando in un ritorno del giocatore in forma per la prossima stagione.

Perché un club italiano possa permettersi il prestito di Federico Chiesa, da Liverpool dovrà giungere un contributo al pagamento di parte del suo ingaggio, come spiegano bene le penne di Footmercato. Stando a quanto si legge, il Napoli, particolarmente attivo sul mercato, è pronto a presentare un’offerta per ottenere Chiesa in prestito per sei mesi.

La scorsa settimana, l’agente del giocatore, Fali Ramadani, ha incontrato il tecnico del Liverpool, raggiungendo un’intesa preliminare per il trasferimento temporaneo. Successivamente, l’agente si è recato a Napoli per avviare discussioni con Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Conte ha approvato l’operazione e sta spingendo affinché venga conclusa rapidamente. La trattativa tra Napoli e Liverpool si concentra su due aspetti. Uno di questi è la percentuale dell’ingaggio che i Reds copriranno. Da non trascurare, poi, l’inserimento di un’opzione di riscatto, richiesta dal Napoli ma non ben vista dal Liverpool, che vorrebbe trattenere il giocatore in caso di buone prestazioni, come detto. Per sbloccare la situazione, il Napoli potrebbe proporre un’opzione di riscatto a una cifra superiore ai 13 milioni spesi dai Reds la scorsa estate, così da garantire una plusvalenza al club inglese. Le negoziazioni continueranno per tutto gennaio.